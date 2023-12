“We plannen actie”: buurtbewoners willen meer informatie, dialoog en inspraak nadat stad herontwikkeling van site aan Alfons Pieterslaan goedkeurt

De gemeenteraad keurde de komst van de VDAB, kantoren en een detentiehuis naar de site van het voormalige politiekantoor in de Alfons Pieterslaan goed. Veel buurtbewoners woonden de gemeenteraadszitting bij en nemen geen genoegen met de beslissing. “We willen dialoog en worden ten onrechte weggezet als tegenstanders.” Ze plannen zelf overleg in januari. “We blijven niet bij de pakken zitten.”

Oostende maakte zeer recent bekend dat er plannen zijn voor de site van het voormalige politiekantoor in de Alfons Pieterslaan. Er komen kantoren van de VDAB (nu nog op het Hazegras en de Archimedesstraat, red.) en het Economisch Huis en een detentiehuis voor dertig personen.

Kritiek bij oppositie, burgemeester verdedigt

Officieel is het een ‘intentieovereenkomst’, maar uit documenten in het dossier blijkt dat de stad al langer bezig is met de zaak. De overeenkomst kreeg op de gemeenteraad kritiek van de oppositie. “We zijn niet gelukkig met het detentiehuis nabij scholen en handelszaken. Er is een gebrek aan voorafgaand overleg in zo’n belangrijk dossier”, klinkt het bij Christian Verougstraete (VB). Ook John Crombez (Vooruit) uitte kritiek. “Jullie zijn hier vijf jaar mee bezig en niemand is op de hoogte wat het concreet wordt. Het is geen goede locatie voor een detentiehuis. Jullie komen er nu mee af, maar de gegevens in het dossier dateren van juli 2022 en daaruit blijkt dat er dan al een concrete piste was. Het akkoord in het schepencollege dateert van 24 november 2023. Men had toen ook het Stadsatelier kunnen inschakelen en de buurt kunnen informeren. Dat is wel gebeurd voor de handelaars, maar niet voor de bewoners.”

“Er is een princiepsakkoord met de federale overheid die zelfs tachtig plaatsen vroeg in een detentiehuis. Nu gaan we in gesprek met de buurt. Een detentiehuis heeft tot doel mensen te laten integreren. Het gaat over 34 mensen uit de regio, waarvan 24 Oostendenaars die er zitten voor kleine vormen van criminaliteit”, verdedigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Schepen voor Lokale Economie Charlotte Verkeyn (N-VA) schepte ook enige duidelijkheid: “Er zijn nog geen concrete plannen en we willen de site ook wel toegankelijk maken voor de buurt.” Korpschef Philip Caestecker weerlegde beweringen over het detentiehuis dan weer: “In Kortrijk is er ook zo één en dat geeft geen aanleiding tot overlast over criminaliteit. Er waren daar geen tussenkomsten.”

Buurtcomité

Een veertigtal buurtbewoners woonden de gemeenteraad bij en hoorden dat het punt werd goedgekeurd: Open VLD, N-VA, CD&V en Groen stemden voor, Vooruit en Vlaams Belang onthielden zich en Yves Miroir stemde tegen. Bij het buurtcomité reageerde initiatiefnemer Nathalie Depoorter ontgoocheld. “Het leek ons een logische vraag dit over de verkiezingen heen te tillen en het grondig te bestuderen. We zijn teleurgesteld dat ons voorstel om het uit te stellen niet werd weerhouden. Temeer omdat wij het ook pas vorige week vernamen. Dat is toch het minste wat je kan verwachten van een bestuur dat zich transparant noemt.”

Het stadsbestuur suggereerde ook dat de tegenstanders lijden aan het NIMBY-syndroom (Not in my backyard, niet in mijn buurt, red.). “We hebben vooral vragen, want er is op geen enkel moment ruimte voor geweest. We kregen ook geen rechtstreeks antwoord op de gemeenteraad of een andere manier. Het dossier heeft toch een impact op de hele buurt inzake aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersdrukte. Er is geen reden om dat er nu nog door te duwen. We denken dat alternatieven voor de site te weinig onderzocht zijn.”

Acties

Er is dus weinig vertrouwen. “Het informeren via een vergadering is een totaal ander concept dan het in overleg gaan met de buurt.” Daarom worden er ook al nieuwe initiatieven aangekondigd, zo blijkt. “We zijn een apolitiek en constructief burgerinitiatief. Op korte tijd hebben we de buurt geïnformeerd, maar we willen een stap verder gaan. Als we van dit stadsbestuur geen uitnodiging krijgen dan moeten we het zelf doen. We zijn van plan om in januari een bijeenkomst te organiseren waarbij we de gemeenteraad uitnodigen op de site zelf om onze bezorgdheden over te maken en te tonen dat we constructief willen samenwerken. Dit is geen vaag plan. We vermoeden dat het veel concreter is dan hoe het nu overkomt.”