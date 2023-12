“We kijken naar verlies van 1,8 miljoen euro”: N-VA Wevelgem vraagt grondige controle over exploitatieverlies woonzorgcentra

Heel lang duren de gemeenteraden in Wevelgem nooit. Al lag dat donderdagavond wel anders, want het was maar liefst bijna kwart voor middernacht toen voorzitter Jo Libeer (CD&V) de gemeente- en OCMW-raad afsloot. Hoofdbrok was het financiële luik tijdens de lange bespreking van het meerjarenplan.

“Aan het begin van de nieuwe legislatuur hadden we de ambitie om de komende zes jaar 100 miljoen euro te investeren”, zegt schepen van Financiën Lobke Maes (CD&V). “We hadden toen draagvlak om dat aan te kunnen en komen voor de periode 2020-2025 uit aan 102,4 miljoen euro investeringsuitgaven.”

Verhouding klopt niet meer

Fractieleider Filip Daem (N-VA) wees op het groeiend exploitatieverlies voor de woonzorgcentra Elckerlyc in Wevelgem en Het Gulle Heem in Gullegem. “Het is toch wel opvallend dat we gaan van een verlies van 90.000 euro in 2000 naar 900.000 vorig jaar en de prognose voor dit jaar is zelfs 1,8 miljoen euro”, klinkt het. “Die verhouding klopt niet meer om geloofwaardig te zijn. We dringen aan op een grondige controle, eventueel door externen.”

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) haalde aan dat in de woonzorgcentra de personeelsbezetting voor 100 procent is ingevuld. “In tegenstelling tot andere gemeenten”, zegt hij. “Kiezen we voor minder personeel, dan gaan we inderdaad besparen.”

Daem kon zich niet vinden in die reactie. “Het uitgangspunt voor de woonzorgcentra mag niet het behoud van de job zijn, maar de zorg voor de bewoners”, oordeelt Filiep.