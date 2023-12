Wateroverlast uitvoerig ter sprake op de gemeenteraad van Moorslede: “Gelukkig geen evacuaties nodig”

De wateroverlast vormde de hoofdbrok op de gemeenteraad van Moorslede. “We zijn een probleemgemeente, niet door het hemelwater maar het water dat van elders komt is het probleem”, aldus burgemeester ward Vergote (Visie). “Gelukkig waren er dit keer geen evacuaties nodig. Al stond het waterpeil in de Guido Gezellelaan in Dadizele dit jaar hoger dan de vorige keer in 2016.”

Fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA Plus) had in een toegevoegd agendapunt veel vragen over de wateroverlast. De burgemeester gaf een overzicht van wat er de afgelopen jaren al allemaal werd ondernomen. “Er is al heel veel werk geleverd, eigenlijk al van voor 2016”, liet hij horen. “Op de gronden van het gewezen Dadipark komt er een bufferbekken van ongeveer 40.000 kubieke meter (aanvankelijk was dat de helft minder, red). Die werken zullen volgend jaar worden opgestart.”

“Wat verderop aan de kruising van de Heulebeek en Passendalebeek, komt er nog een bufferbekken van 60.000 kubieke meter. Die gronden werden verworven om het project te kunnen uitvoeren. Hopelijk lukt dit tegen de zomer van volgend jaar. De Heulebeek zal ook worden verbreed.”

Te lang gewacht

De burgemeester kreeg tijdens zijn betoog een ferme sneer van Sigrid Verhaeghe (N-VA Plus). “U hebt de afgelopen jaren te lang gewacht”, verweet ze Vergote. “Er zijn jaren geweest dat er kon pro-actief worden gewerkt en er zijn onvoldoende acties ondernomen. We hadden als gemeente zelf een aantal acties kunnen doen. En waar er nog niks aan veranderd is, zouden we willen aandringen dat die zaken echt ten gronde worden aangepakt. We wachten op projecten en subsidies, u wacht, maar hebt te lang gewacht. Jullie zitten aan het stuur van de gemeente en kunnen ook initiatief nemen.”

“Er is geen plan van aanpak”, mengde Gert-Jan Hovaere (N-VA Plus) zich in het debat.

Veerle Demeulenaere wou ook weten of er voldoende zandzakjes waren en de brandweer over voldoende materiaal beschikt. “Bij de brandweer en technische dienst waren er voldoende bakken zandzakjes beschikbaar”, zegt de burgemeester. “Er werden er nog extra gevuld. Op een bepaald moment waren er te kort en zijn we er elders gaan zoeken. Bij de brandweer was er voldoende materiaal. We hebben het voordeel dat we tot een brandweerzone behoren. De vorige keer in 2016 kwamen we te laat met zandzakjes en werden we gepakt in snelheid. Nu kreeg ik het verwijt dat ik met de aanvoer van zandzakjes te voorbarig was en er daar onnodig paniek zou worden veroorzaakt.”

Tijdens het debat en de vele vragen van Veerle Demeulenaere had schepen Nessim Ben Driss (Visie) het over populisme. “Onder de inwoners van de Guido Gezellelaan is er nooit paniek geweest, ik ben tot 3 uur ‘s nachts ter plaatse geweest”, liet hij horen.

Gouverneur

De burgemeester is ook gouverneur Carl Decaluwé dankbaar. “We hadden meermaals telefonisch contact”, vertelt Ward. “De gouverneur deed wel zijn best om zoveel mogelijk te communiceren en te helpen. Er was drie keer een crisisoverleg. Qua communicatie hebben we het zelf heel goed gedaan en daar ben ik trots op.”

De provincie zal na de ellende voor structurele maatregelen vijf miljoen investeren.

“Het is nu het moment om aan de alarmbel te trekken”, liet Hovaere horen. “We gaan proberen daarvan zoveel mogelijk te profiteren”, reageert de burgemeester. “Vijf miljoen voor heel de provincie is natuurlijk niet veel. Ik vind dat we echt wel hulp nodig hebben.”

Het slotwoord was voor Veerle Demeulenaere. “We moeten voorbereid zijn op de uitdagingen, met de klimaatverandering zal het er niet op verbeteren”, aldus de fractieleider.

Het debat duurde maar liefst een 40-tal minuten. “We gaan afsluiten, het hebben het lang genoeg gehad over de wateroverlast, we gaan er geen uren meer over praten”, aldus de wijze woorden van gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie).