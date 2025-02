Wateroverlast op voetbalveld KOG Stasegem zorgt voor debat in de gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 17 februari laaide de discussie over de staat van het hoofdveld van KOG Stasegem op. Door aanhoudende wateroverlast moeten wedstrijden worden afgelast, wat grote gevolgen heeft voor de club en haar spelers.

Verschillende raadsleden uitten op de gemeenteraad hun bezorgdheid en pleitten voor structurele oplossingen. Vooruit-fractieleidster Melissa Nuyttens wees op de belofte van Team Harelbeke om kunstgrasvelden aan te leggen: “Wedstrijden worden afgelast door de slechte staat van de voetbalvelden. In het verkiezingsprogramma van Team Harelbeke was sprake van nieuwe kunstgrasvelden, waarbij het eerste veld bij de start van de legislatuur zou worden aangelegd. Nu jeugdwedstrijden niet meer kunnen doorgaan, is het tijd om daar werk van te maken.”

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) erkende de ernst van de situatie en benadrukte dat er al verschillende maatregelen zijn genomen en onderzocht: “Het veld is al meermaals afgekeurd door de voetbalbond. De stad is in overleg geweest met KOG, de sportdienst en de groendienst. We hebben geprobeerd om alle mogelijke maatregelen te nemen en hebben naar alternatieven gezocht, zoals uitwijken naar voetbalvelden in Harelbeke. Het belangrijkste blijft het veld in Stasegem onderhouden. In extremis kunnen ze ook naar Kortrijk. Er zijn nog vijf resterende matchen. Dit fenomeen doet zich overal voor, maar in KOG Stasegem is het erger dan op andere plaatsen. Op langere termijn bekijken we verschillende opties, zoals drainage of diepe boringen met zandvulling. Een kunstgrasveld is in het gesprek met de voorzitter alleszins niet aan bod gekomen.”

Structureel

Melissa Nuyttens vond deze alternatieven ontoereikend: “De burgemeester gaf zelf meteen toe dat deze pistes geen echte oplossing zijn. Intussen moeten onze spelers uitwijken naar andere velden, mogelijk zelfs buiten Harelbeke. Een kunstgrasveld kan een structurele oplossing bieden voor onze jeugdspelers.”

Ook Vlaams Belang-gemeenteraadslid Rik Vandenabeele trok fel van leer en koppelde de situatie aan het bredere probleem van sportinfrastructuur in Harelbeke: “Wij pleiten voor een duidelijk en dringend investeringsplan om onze sportinfrastructuur op orde te brengen.”