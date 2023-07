Wat met politiezone Midow na de fusie van Tielt en Meulebeke? “We zullen samenwerken met RIHO”

Tijdens de gemeenteraad in Oostrozebeke vroeg Marleen Lefebre (Inspraak.nu) naar de toekomst van politiezone Midow in het geval van een fusie tussen Meulebeke en Tielt. Het gemeentebestuur wil hierop niet vooruitlopen, maar er zijn wel al gesprekken gaande voor een mogelijke fusie met PZ RIHO of PZ Tielt.

Nu de fusie tussen Tielt en Meulebeke zo goed als vast staat, rijst de vraag hoe het verder moet met politiezone Midow. Meerdere scenario’s liggen op tafel, al lijkt PZ Idow geen optie te zijn. “We vragen ons ook af welke financiële impact dit zou hebben op de gemeente”, zei raadslid Lefebre. “De werkingskosten voor de politiezone – vorig jaar 656.000 euro – zouden dan immers door slechts vier gemeenten gedragen worden.”

Samenwerking met RIHO

Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) sprak zich op de gemeenteraad nog niet helemaal uit tot de fusieplannen van Tielt en Meulebeke echt officieel zijn. Intussen zijn er wel al gesprekken over samenwerking met RIHO. “In 2024 zullen we al een verregaande operationele samenwerking opzetten met RIHO”, zegt korpschef van Midow Ruben Depaepe. “Op termijn kan daar een fusie uit voortvloeien maar dat is nog erg voorbarig.”

“We houden er rekening mee dat Meulebeke zal vertrekken uit PZ Midow. Maar met of zonder Meulebeke, we hebben sowieso een grotere partner nodig voor de toekomst. De gesprekken met RIHO zijn al langer gaande. Momenteel werken we nauw samen met Mira en Gavers, maar dat accent zullen we verleggen naar RIHO om meer volgens de contouren van de hulpverleningszone Midwest te werken.”

Belang van dienstverlening

Om die reden vroeg ook PZ Tielt om deel te mogen nemen aan de gesprekken tussen RIHO en Midow. Mogelijk stappen zij in de toekomst ook in een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende zones. Het belangrijkste voor zowel burgemeester Derudder als korpschef Depaepe blijft de lokale dienstverlening.

“We willen zeker het politiekantoor in Oostrozebeke en de wijkwerking behouden”, zegt Derudder. “Er mogen geen scenario’s komen waar iemand een halfuur moet wachten op de politie omdat ze van Roeselare moeten komen.”