Waregems oppositiekartel valt uiteen: Open VLD stapt uit fractie met N-VA

Op dik één jaar van de gemeenteraadsverkiezingen valt het oppositiekartel N-VA/Open VLD uiteen. De Waregemse liberale raadsleden hebben beslist dat ze vanaf september als een onafhankelijke fractie zullen zetelen.

Opvallende aankondiging van Open VLD Waregem dinsdagavond: de wegen van de liberale partij en de N-VA scheiden na iets meer dan vijf jaar. “Tijdens onze maandelijkse vergadering gisteren (maandag, red.) heeft het afdelingsbestuur unaniem besloten uit de gezamenlijke fractie te stappen”, zegt voorzitter Evy Vandemaele. “We gaan binnenkort onze eigen weg, maar dit verandert niks aan onze goede verstandhouding met de gemeenteraadsleden en de Waregemse afdeling van N-VA.”

De twee partijen sloegen de handen in 2018 in elkaar en trokken voor het eerst met een gemeenschappelijke lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. De top drie bestond uit Michiel Vandewalle (N-VA), Sophie Demeulenaere (N-VA) en Xavier Wyckhuyse. Hij was jarenlang voor Open VLD actief in de gemeenteraad, maar stapte in 2020 uit de partij.

Wyckhuyse deed dat uit onvrede over de regeringsdeelname van Open VLD aan de federale Vivaldi-coalitie. “Heel waarschijnlijk is dit mijn laatste legislatuur. Ik ga niet opkomen als eenzame mens met een eigen lijst en ik ga zeker ook niet overstappen naar een andere partij”, zei hij daar toen over. Sindsdien zetelt Wyckhuyse als onafhankelijke.

Het doel van het kartel was om de almacht van CD&V te breken met liefst 17 zetels. Het werden er uiteindelijk 7, wat een kleine teleurstelling was. Bij de verkiezingen van 2012 behaalden N-VA en Open VLD afzonderlijk nog respectievelijk 6 en 2 zetels.

“Ik heb altijd hard mee gewerkt in deze fractie”, zegt gemeenteraadslid Maxim Laporte, die samen met Guy Van den Eynde vanaf 5 september tot de aparte Open VLD-fractie behoort. “Maar de voorbije maanden viel het verschil in visie voor de toekomst meermaals op. Daarom hebben we de beslissing genomen om onze eigen weg te gaan.”

Aan de zijde van N-VA blijven Geert Deroose, Nancy Vandenabeele, Michiel Vandewalle en Sophie Demeulenaere over als gemeenteraadslid. (PNW)