Waregem verlengt stedenband met Gatsibo in Rwanda

Op de recente gemeenteraad werd een nieuwe overeenkomst goedgekeurd over de samenwerking tussen stad Waregem en het Rwandese Gatsibo-district in Afrika. Samen met het O. L. V. Van Lourdes Ziekenhuis en hogeschool VIVES wordt er de komende vijf jaar rond gezondheidszorg gewerkt.

Sinds 1987 heeft stad Waregem – toen nog een gemeente – een stedenband met Gatsibo, een district in het oosten van Rwanda. De klemtoon bij dergelijke stedenbanden ligt niet op financiële of materiële steun, maar meer op het uitwisselen van ervaringen en wederzijds leren rond bepaalde beleidsthema’s.

De samenwerking tussen het noorden en het zuiden moet voor rechtvaardigere wereldverhoudingen zorgen en de lokale besturen versterken. In het verleden werden er in Gatsibo verschillende projecten opgezet rond burgerzaken, waterzuivering en technisch onderwijs. Het district stelt nu voor om de komende vijf jaar rond gezondheidszorg te werken, en meer bepaald rond verpleeg- en vroedkunde.

“Training en educatie zal aangeboden worden in het ziekenhuis van Kiziguro”

“In samenwerking met het O. L. V. Van Lourdes Ziekenhuis en hogeschool VIVES zullen training en educatie aangeboden worden aan het ziekenhuispersoneel van Kiziguro”, duidt schepen van Mondiaal Beleid Jo Neirynck (CD&V).

“Dat zal voornamelijk over gynaecologie en verloskunde gaan en de specifieke medische materialen en apparatuur. Voor het project zullen er stageplaatsen in het ziekenhuis van Kiziguro aangeboden worden aan leerlingen van Hogeschool VIVES.”

De gemeenteraad keurde de nieuwe ‘Memorandum of Understanding’ unaniem goed. Stad Waregem heeft ook nog andere stedenbanden. Samen met Pardubice in Tsjechië, Jerez de la Frontera in Spanje, Golegã in Portugal, het Poolse Wroclaw en Franse Saumur vormt Waregem ‘Euro Equus’, het Europese netwerk van paardensteden.

Dag van het Paard

De partnersteden nemen regelmatig deel aan culturele en sportieve activiteiten van elkaar. In elke stad wordt jaarlijks de Europese dag van het Paard georganiseerd, telkens tijdens het tweede weekend van september. Om het jaar wordt er zelfs een stad gekozen als Europese stad van het Paard. In 2017 mocht Waregem die titel dragen.

(LV)