Ward Vergote om middernacht heel even weer burgemeester van Moorslede: “Met hart en ziel, zoals ik het altijd heb gedaan”

Klokslag middernacht op oudejaar wordt Ward Vergote (Visie) opnieuw burgemeester van Moorslede. Moest er op oudejaarsnacht iets ernstigs gebeuren in zijn gemeente, dan moet Ward zijn bed uit en de baan op. Zijn burgemeesterssjerp mag hij maar enkele dagen dragen. Maandagavond 6 januari vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats en behoort Ward Vergote er niet meer bij.

Ward Vergote (63) blikt met grote voldoening terug op de twee afgelopen legislaturen van telkens zes jaar. “In de vorige legislatuur was er de renovatie van het oud gemeentehuis en de Spaanse kapel in Dadizele”, vertelt hij. “Een legislatuur eerder de renovatie van zwembad De Amfoor en de uitbreiding van het sportcentrum op Grimmertinge, met de nieuwe accommodatie voor de tennis.”

“Persoonlijk vind ik dat de mooiste projecten die nooit zullen vergaan en mijn naam daarin is vereeuwigd. Waarop ik ook fier ben is met Dadizele Onderneemt de redding van de organisatie van de avondmarkt op 15 augustus in Dadizele. Ik vond het belangrijk dat we dat in eigen ha,den kregen. Ik drong daarop aan bij Nessim Ben Driss en Pol Verhelle. Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn voor de uitstraling van onze gemeente.”

Een lopend maar aanslepend dossier is de site van het gewezen Dadipark. “Ik heb er de bouwstenen voor klaargelegd”, zegt Ward. “Ik bracht de provincie met de eigenaars samen. Er staat daar iets op til en er is de zekerheid dat het doorgaat. Dat wordt een heel mooi project.”

Al jarenlang is er vraag naar een atletiekpiste in Dadizele maar het lukt niet. “We hadden moeten zoeken buiten de grenzen van de gemeente”, geeft de burgemeester aan. “Intergemeentelijk dus, zoals we deden met het zwembad. De atletiekpiste is er niet omdat we geen locatie hebben die geschikt is en ook omwille van financiële reden. Bijvoorbeeld in Slypskapelle kan het niet want daar is het allemaal waardevol agrarisch gebied.”

Tussen de mensen

Ward Vergote is een volksmens. Een burgemeester tussen de mensen. “We gingen bijna overal als er wat te doen was”, zegt hij. “Heel vaak ging mijn echtgenote Hilde mee. Nu staan we voor een volledige ommekeer. Het doet raar. Ik heb het altijd graag gedaan. Tussen de mensen zijn, moaten hebben. Ik ben lid van verschillende clubs. Daardoor ken ik enorm veel mensen op onze gemeente. Veel mensen lopen me tegen het lijf als Ward, niet als de burgemeester. Dat is mijn manier om om te gaan met de maatschappij. Het is niet omdat ik burgemeester ben, dat dit verandert. Voor mij zijn alle mensen gelijk, arm of rijk, als ze maar vriendelijk zijn.”

Dat Ward Vergote als burgemeester terugkeert voor amper een handvol dagen is alvast heel opmerkelijk. Hij had evengoed zijn partijgenoot Nessim Den Driss nog even waarnemend burgemeester laten zijn. “Ik kon het inderdaad doorgeven maar ik neem het op op vraag van anderen”, klinkt het. “Langs de andere kant wil ik het ook wel als afscheid.”

“Ik heb een aantal zaken op papier gezet die ik in die paar dagen nog wil veranderen. Zoals de gevelverlichting van het oud gemeentehuis in orde brengen. Die is nog niet op elkaar afgesteld. Ik had dat proberen zelf in orde te brengen.”

Andere stijl

Sherley Beernaert (STERK) wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Moorslede en zal ongetwijfeld zorgen voor een andere stijl. “In veel gemeenten is de burgemeester een vrouw”, zegt bakkerszoon Ward. “Een vrouw is even bekwaam als een man. Van alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen was Sherley de meest bekwame en alleszins de meest gedreven. We werkten goed samen in deze legislatuur. Het is een groot verschil tussen burgemeester willen worden en het zijn. In al die jaren is er zoveel veranderd door de sociale media, dat is verschrikkelijk.”

Straks verdwijnt Ward Vergote dus van het politiek toneel. “Ik doe eigenlijk al heel mijn leven aan politiek”, zegt hij. “Ik zat eerst 18 jaar in de oppositie, wie doet er dat ? Me engageren en alles willen doen voor de gemeenschap, is eigenlijk al begonnen toen ik nog in het middelbaar zat. Later ook aan de universiteit. Visie zal ik nog volgen vanop afstand. Ik laat de kans aan jonge mensen en die hebben we. Ze moeten leren op eigen benen staan.”

“Na de installatievergadering, zal ik wat rust nemen en hoop dat mijn tandlabo goed blijft draaien. Ik zal op ons gemak naar ons pensioen toe groeien. Mijn echtgenote en ik hebben drie moeilijke jaren achter de rug. Mijn moeder is gestorven, mijn zus is zwaar ziek. We hebben al veel traantjes gelaten.”

Drie keer gestraft

Wegens belangenvermenging bij de aankoop van landbouwgrond in de Millesteenstraat in Dadizele werd Vergote eind 2023 veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel. Sinds augustus is Ward Vergote vijf maanden geschorst als burgemeester en dat is dus tot en met 31 december.

“Ik ben drie keer gestraft”, overloopt hij. “Eerst door de rechtbank in Kortrijk, dan door de minister en finaal omdat ik niet op de lijst mocht staan. Luister, ik handelde nooit met kwaad opzet. Ik was me van geen kwaad bewust en het doet me zoveel pijn dat ik daarop werd gepakt door kleine belachelijke dingen in de wetgeving. De rechter nam mijn burgerrechten en politieke rechten niet af. Ik vind dat het wel in het vonnis had moeten staan dat ik op geen lijst mocht staan.”

De komende dagen als afscheidnemende burgemeester worden sowieso speciaal. “Ik zal het met hart en ziel doen, zoals ik het altijd heb gedaan. Met veel overgave. Ik zal gaan slapen met mijn telefoon aan. Burgemeester zijn is geen lachertje”, besluit Ward.