“Waarom wonen in Diksmuide zoveel mensen uit Eritrea?”: enige oppositiepartij Vlaams Belang laat meteen van zich horen op eerste gemeenteraad

Vlaams Belang, met drie zetels de enige oppositiepartij in Diksmuide, had zich goed voorbereid op de eerste echte gemeenteraad van deze bestuursperiode…

Geert Mabesoone liet zijn kritische stem horen. “De kogel is nog niet definitief door de kerk over de centralisatie van de secundaire scholen van ’t Saam of het bestuur stelt al een doorsteek voor op de collegesite. Wij keuren dat niet goed”, was één van zijn interpellaties. Ook de vluchtelingenproblematiek bracht hij ter sprake. Zo verliep de eerste zitting

Even opfrissen. De meerderheid in de Diksmuidse gemeenteraad wordt gevormd door Actie! met 12 zetels en Team 8600 met 10 zetels. Dat maakt dat Vlaams Belang de enige oppositiepartij is. Het was Geert Mabesoone die als lid van de minderheid het woord voerde.

Groene zone op site ‘t Saam

Een eerste dossier dat hij op de korrel nam, was de groene zone op de toekomstige verkaveling op de site ’t Saam Aloysius. Schepen van Ruimtelijke Ordening Herlinde Rollez (Team 8600) duidde dat er een doorsteek komt met groen en bankjes van aan de Stovestraat tot aan de Wilgendijk. “Het is eigenaardig dat dit nu al op de agenda van de gemeenteraad staat”, repliceerde Mabesoone. “Er moet nog een definitieve beslissing vallen over de centralisatie van de ’t Saam-campussen in de Cardijnlaan. In het ruimtelijk uitvoeringsplan vind ik daarover alvast niets terug. Er vond ook geen openbare discussie plaats, hoewel het over een groot immobiliënproject gaat. Wat wil de Diksmuideling op die site? In november 2021 had toenmalig oppositieraadslid Bert Laridon nog bedenkingen bij de toekomst van het domein, wat is zijn standpunt nu hij in de meerderheid zit? En wat met de collegemuur aan de kant van de Stovestraat? We pleiten voor de afbraak van die muur zodat het nieuwe plein geïntegreerd kan worden in de Stovestraat. Ook over straatverlichting en cameratoezicht zien we niets in dit dossier.”

Veel reactie kwam er niet van de meerderheid. Gemeenteraadsvoorzitter Martin Obin (Team 8600) benadrukte dat het hier nog niet over de verkaveling ging en Bert Laridon (Actie!) gaf mee dat hij het dossier ook vanuit de meerderheid kritisch zal blijven opvolgen. Vlaams Belang stemde tegen.

Toestroom aan vluchtelingen

In een toegevoegd punt kaartte Mabesoone de onevenredige instroom van het aantal asielzoekers en vluchtelingen uit Eritrea aan. “Er zijn in Diksmuide op dit moment een 50-tal Eritreeërs, 1 Syriër en 11 Palestijnen. Dat zijn drie nationaliteiten uit oorlogsgebied. Waarom is Diksmuide zo in trek bij mensen uit Eritria? Zo’n grote groep in één stad bevordert de maatschappelijke integratie niet.”

Bevoegd schepen Katleen Winne (Actie!) gaf in haar reactie mee dat het asielbeleid geen stedelijke bevoegdheid is. “Fedasil verwijst mensen door naar ons lokaal opvanginitiatief. Daar zitten op dit moment 2 mensen uit Eritrea. Eens de vluchteling is erkend, is hij vrij in het zoeken van een woning. Het is niet onlogisch dat ze zich vestigen in een buurt waar al mensen van hun land wonen. Op vandaag wonen er 54 mensen van Eritrese afkomst in onze stad. Daarvan werken er 13, leren er 15 Nederlands, zijn er 2 studenten, zitten er 2 mensen in opleiding of stage, zoekt er 1 iemand werk en wacht er 1 persoon om Nederlands te leren.”

Toekomstplan Diksmuide

Twintig jaar na het vorige gemeentelijk, ruimtelijk structuurplan werkt Diksmuide aan een herwerking. In dat plan staan de krijtlijnen over de invulling van de verschillende gebieden in de stad. Waar kan er gewoond worden, waar is er ruimte om te ondernemen, waar kan natuur? Dat staat allemaal in dat plan. Nu ligt een partiële of gedeeltelijke herziening op tafel. Het openbaar onderzoek daarover is net afgerond. “In 2014 werd het studiebureau Arcadis aangesteld om dat plan te herzien”, zocht Geert Mabesoone op. “De stad gaf reeds 119.740 euro uit aan dat bureau. De aankondiging van het openbaar onderzoek gebeurde niet helemaal volgens het boekje. Zo werd de info- en inspraakvergadering niet bij het begin aangekondigd. Komt er een nieuw openbaar onderzoek en hoe gaat het nu verder met dit dossier?”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Herlinde Rollez verliep alles wel volgens het boekje en wordt die partiële herziening mee opgenomen in het nieuwe meerjarenplan. (GUS)