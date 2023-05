Waar zit Vlaams Belang? Partij stuurt al twee jaar lang zijn kat naar de gemeenteraad

Daagt Vlaams Belang deze avond op de gemeenteraad wel op? Dat is nog maar de vraag, aangezien het al een tijdje geleden is dat een Vlaams Belang gemeenteraadslid de raad bijwoonde.

Tijdens de vorige gemeenteraad uitte voorzitter Jo Libeer daarover zijn ongenoegen. Hij wees erop dat het voor de 22e opeenvolgende keer was dat de partij zijn kat stuurde zonder zich vooraf te verontschuldigen. Wat betekent dat er gedurende twee jaar geen Vlaams Belang te zien of te horen was in de raad.

“Ik volg de gemeenteraad via de livestream”, zegt lokaal voorzitter Dennis Bels. “Ik heb de opmerking van voorzitter Libeer ook gehoord en ik zit er wat verveeld mee. Onze enige vertegenwoordiger Tommy Vansteenkiste is veel en laat onderweg en zit veel in het buitenland. Bovendien ligt het verplaatsen van de gemeenteraad van vrijdag naar donderdag voor hem moeilijk, gezien zijn drukke werkzaamheden. Wat niet wegneemt dat hij zich niet kan verontschuldigen.”

Toen Carine Quidousse na een intern meningsverschil niet langer zetelde als Vlaams Belang gemeenteraadslid, besloot ze haar mandaat toch verder te zetten en te zetelen als onafhankelijke. Dat betekent dat raadslid Vansteenkiste de enige Vlaams Belang vertegenwoordiger is.

“Niet verontschuldigen is eigenlijk geen optie”, aldus voorzitter Bels. “We zullen dit bespreken tijdens een volgende vergadering.