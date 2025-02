Waar komt nieuw detentiehuis in Kortrijk?

Op de gemeenteraad van 17 februari diende raadslid Marniek De Bruyne (Vlaams Belang) een interpellatie in over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het detentiehuis in Kortrijk. Burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) verduidelijkte een en ander en verzekerde dat er vooralsnog geen enkele concrete piste op tafel ligt.

“Zoals geweten is, wordt Kulak in 2027 definitief eigenaar van de huidige site in de Etienne Sabbelaan”, stak De Bruyne van wal. “In het bestuursakkoord vond ik alleszins nog niets concreets terug over een nieuwe locatie. Volgens wat ik hoor doen er een aantal pistes de ronde. Welke criteria hanteren jullie bij die zoektocht?”

Burgemeester Ruth Vandenberghe antwoordde op de interpellatie: “Het ligt momenteel in handen van de Regie der Gebouwen. Vooralsnog is er geen enkele piste die uitgewerkt is. De criteria zijn als volgt: voldoende kamers, vlotte bereikbaarheid, het waarborgen van de veiligheid, een nabijheid van andere diensten voor een kruisbestuiving…” De Bruyne repliceerde nog dat het primordiaal zal zijn dat de buurt van de nieuwe locatie erbij betrokken wordt.