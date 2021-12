Vroegere dokterswoning gesloopt voor uitbreiding van het Marktplein

De gemeente Ardooie koopt de vroegere woning van huisarts Fritz Devos aan het Marktplein 5. De gemeenteraad keurde dat unaniem goed. “Dit is voor de gemeente een unieke kans om het gebouw te slopen en de markt uit te breiden”, zei burgemeester Karlos Callens.

“De woning was vroeger eigendom van dokter Fritz Devos, die ongehuwd was”, liet schepen Véronique Buyck (Groep 82) weten. “Zijn vader was fietsenhersteller en had op diezelfde plek een fietsenatelier.”

Fritz overleed op 28 december 2019 en was nog maar 59 jaar. In datzelfde jaar overleed ook vader Eric. Moeder Odette Swanckaert baatte op die plek in de jaren negentig nog café ’t Paradijs open. Zij overleed op 9 december van vorig jaar.

“De woning werd halfweg de 17de eeuw gebouwd”, vervolgt Véronique. In 1850 werd het opgedeeld in twee woningen, in 1921 werd er weer één woning van gemaakt en in de tweede helft van de 20ste eeuw werd de woning volledig gerenoveerd.”

“Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om het gebouw te slopen”, aldus burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “Definitieve plannen over wat er met die site zal gebeuren, zijn er nog niet. Het gebouw wordt zo goed als zeker gesloopt. Dat zal in elk geval een veel mooier zicht geven op de geklasseerde brouwerij. Op die site zou er een openbare ruimte met groenaanleg kunnen komen zodat wat meteen een mooie uitbreiding van het Marktplein zou zijn.”

“Ik hoop dat de gemeente daar geen extra parkeerplaatsen zal aanleggen”, zei Kimara Goethals (Samenplus).

De woning was nu eigendom van een stichting. “De gemeente kan het kopen voor 340.000”, zegt Karlos Callens. “De oorspronkelijke vraagprijs was 450.000 euro”, voegde Véronique Buyck eraan toe. (IB)