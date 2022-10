Vroeger RTT-gebouw in Ieper wordt deels gesloopt en vervangen door appartementen en winkels op gelijkvloers

Recent werd het vroegere RTT-gebouw in de Vooruitgangstraat verkocht. Het eerste voorontwerp voorziet de gedeeltelijke sloop van het achterste hoog volume aan de zijde van het Bpost-gebouw. “Verder wordt ondergronds parkeren voorzien in de bestaande kelder en wordt een wooninvulling voorgesteld met aan rechterzijde van het gelijkvloers een commerciële invulling”, zei schepen Philip Bolle (Vooruit) op de Ieperse gemeenteraad.

In april vorig jaar raakte bekend dat Connectimmo, de vastgoedtak van Proximus, de vroegere zetel van het telecombedrijf in de Vooruitgangstraat in Ieper in de etalage zette. Groen-fractieleider Jordy Sabels stelde toen voor dat de stad het gebouw zou kopen om er eventueel een parkeertoren in onder te brengen. In zijn repliek sloot schepen Philip Bolle (Vooruit) een mogelijke aankoop door de stad niet uit. “Als wij beleidsmatig een passende toekomstige bestemming zien die kadert in een financieel haalbare kaart, dan doen wij mogelijk een bod”, klonk het toen.

Gedeeltelijke sloop

Peter Dehaerne (CD&V) maakte van zijn vraag over de toekomst van de gebouwen van de FOD Financiën, eveneens in het vestinglandschap gelegen, gebruik om een stand van zaken te vragen over dat dossier. “Het Proximusgebouw werd recent verkocht”, antwoordde schepen Philip Bolle. “Door de nieuwe eigenaar werd opdracht gegeven om een nieuwe ontwikkeling te ontwerpen. Het eerste voorontwerp voorziet de gedeeltelijke sloop van het achterste hoog volume aan de zijde van het Bpost-gebouw. Verder wordt ondergronds parkeren voorzien in de bestaande kelder en wordt een wooninvulling voorgesteld met aan rechterzijde van het gelijkvloers een commerciële invulling. Deze is nog nader te specifiëren.” (TOGH)