Vrijwillige samenvoeging lokaal bestuur Tielt en Meulebeke krijgt goedkeuring

Tijdens de gemeenteraad van vandaag, woensdag, werd de vrijwillige samenvoeging van het lokaal bestuur van Tielt en het lokaal bestuur van Meulebeke goedgekeurd. Nog in diezelfde gemeenteraad legde Florian Van de Sompel de eed af als nieuwe Algemeen Directeur van Meulebeke.

Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdag was er geen unanieme eensgezindheid bij de stemming over de vrijwillige samenvoeging van het lokaal bestuur Tielt en het lokaal bestuur Meulebeke. De gemeenteraadsleden van de Lijst van de Burgemeester stemden samen met de leden van de lijst N-VA stemden. Vijf onafhankelijken onthielden zich dan weer en één onafhankelijk raadslid stemde tegen.

Eedaflegging Florian Van de Sompel

Tijdens diezelfde gemeenteraadszitting legde Florian Van de Sompel de eed af als de nieuwe Algemeen Directeur van de Berengemeente. Florian volgt hiermee Britt Schouppe op die in maart Meulebeke verliet voor een nieuwe uitdaging in Maldegem.

Florian is 39 jaar en woont in Doomkerke. Hij is momenteel nog aan de slag als Algemeen Directeur in Ruiselede. Hij neemt zijn taak in Meulebeke op vanaf 16 augustus. (LB)