Vragenronde op einde van gemeenteraad in Moorslede komt er niet: “Materie is te ingewikkeld”

Als het van de oppositiepartij N-VAPlus afhangt, dan eindigde de maandelijkse gemeenteraad in Moorslede telkens met een vragenronde, zonder deze voorafgaand in te dienen. Maar die komt er niet “We vinden het jammer dat een korte vragenronde er niet komt”, aldus Veerle Demeulenaere (N-VAPlus). “Dit had een meerwaarde kunnen betekenen.”

“De politieke materie is te ingewikkeld geworden om ter zitting op een mondelinge vraag te kunnen antwoorden, zonder vooraf kennis te hebben van die vraag”, geeft burgemeester Sherley Beernaert (Sterk) aan. “We deden navraag bij andere gemeenten en zo’n vragenronde wordt overal afgebouwd.”

Nieuwe directeur

De vraag kwam er naar aanleiding van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Er was hierover een overleg met de fractieleiders en gemeenteraadsvoorzitter Marnik Vanackere (Sterk). “We appreciëren dat we onze inbreng hadden en dat wat we hebben opgemerkt geschrapt is en/of aangepast”, zegt Veerle.

Directeur Veerle Verborgh van de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier gaat vanaf mei met pensioen en de functie werd bijgevolg vacant verklaard. In het kader van de selectie keurde de gemeenteraad het vaststellen van het algemeen kader en het competentieprofiel goed. De vacante betrekking wordt vervuld door een bevorderingsprocedure. Hiervoor worden alleen leden van het gemeentepersoneel uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Veerle Verborgh is coördinerend directeur van de scholengroep Spoor 6 waartoe zes scholen behoren. Lisa Theuninck is momenteel directeur van Klavertje Vier.

Kantoor CM

Het kantoor van de Christelijke Mutualiteit op de Marktplaats verhuist vanaf mei naar een kantoor in het Sociaal Huis. Het kantoor zal worden gedeeld met de Woondienst. De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst goed. Ward Gillis (Pro Moorslede) diende hiervoor een amendement in waardoor er door de gebruiker enkel op afspraak mag worden gewerkt. Het amendement werd aanvaard. Er mogen geen vrije onthaalmomenten zijn. De brievenbus van de CM blijft waar ze nu is.