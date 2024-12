Vragen rond uitbreiding Agro Haeck: Oppositieraadslid Martine Devisscher somt negatieve adviezen op tegen planologisch attest

Tijdens de jongste gemeenteraad werd de aanvraag tot een planologisch attest voor het Wingense opslagbedrijf Agro Haeck kritisch onthaald door oppositieraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen). Zij haalde aan dat zowel het departement Omgeving, het provinciebestuur als het Agentschap Landbouw en Visserij ongunstig adviseerden rond de bedrijfsbehoeften Van Haeck op korte en lange termijn. Toch legde de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) al die adviezen naast zich neer.

Eigenlijk is het een typisch staaltje van Belgische onlogica. Wanneer een lokaal bedrijf een aanvraag indient voor een planologisch attest, betekent dat concreet dat het bedrijf zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden. Er wordt dan aan de overheid gevraagd of zij een planwijziging wil overwegen. De betrokken gemeente is dan wettelijk verplicht aan allerlei instanties adviezen op te vragen. Maar als die adviezen toevallig ongunstig uitpakken, is diezelfde gemeente niet verplicht die adviezen ook te volgen! De firma Agro Haeck – aan de Heremeersstraat 7 in Wingene – worstelt al jaren met het probleem dat het zonevreemd staat. Inmiddels bekwam ze een sectoraal BPA, wat zonevreemde bedrijven toelaat te functioneren, te verbouwen of uit te breiden. Opslagbedrijf Agro Haeck vraagt een bestendiging van zijn activiteiten en de mogelijkheid tot uitbreiding op korte en lange termijn. Er is sprake van meer opslagcapaciteit, de herbouw van verouderde bebouwing en een nieuwe productie-eenheid voor bio.

Dubbel zoveel ruimte

Uit het dossier moet blijken dat zowel het departement Omgeving, de provincie West-Vlaanderen als het Agentschap Landbouw en Visserij negatief adviseren wat betreft de mogelijke bedrijfsuitbreiding van de firma Agro Haeck op korte en lange termijn. Het departement Omgeving vindt de geplande verdubbeling inzake ruimte niet te verzoenen met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), dat onder meer stelt dat de omgeving geen hinder mag ondervinden bij bedrijfsuitbreiding. “Bij zo’n uitbreiding is eerder te bekijken of een herlokalisatie al dan niet aan de orde is”, stelt dit departement. Het Agentschap Landbouw & Visserij is bezorgd om de mogelijke groei van transportbewegingen en vindt dat meer opslag zo dicht mogelijk bij de productiesite in Lichtervelde moet liggen in plaats van daarvoor landbouwgebied in Wingene te gebruiken.

Vreemd dat Gecoro negatieve adviezen zomaar van tafel veegt

Groen licht

De provincie West-Vlaanderen vreest eveneens voor meer vrachtverkeer na uitbreiding, vindt Agro Haeck als Wingense logistieke tussenhalte ongeschikt om er een bedrijvigheidsbestemming aan te geven en vindt elke vorm van uitbreiding eveneens in strijd met het GRS. Oppositieraadslid Martine Devisscher toonde zich tijdens de raadszitting dan ook verbaasd dat de Wingense Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – ondanks al die negatieve adviezen – toch groen licht geeft voor zowel de bestendiging als de uitbreiding op korte en lange termijn. “Ik begrijp dat niet”, aldus Devisscher. “Zoveel gefundeerde negatieve adviezen, worden door Gecoro zomaar van tafel geveegd. Ik vind dat vreemd. Het zou me niet verwonderen mocht de provincie of de verantwoordelijke minister deze gemeenteraadsbeslissing vernietigen.”

Corrigeren

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) liet weten dat Gecoro een autonoom adviesorgaan is en dat het gemeentebestuur dat advies heeft gevolgd. In een latere reactie gaf Huys ons iets meer uitleg. “De firma Agro Haeck bestaat hier al jaren en we willen als gemeentebestuur het bedrijf onderbrengen in een correct gebied”, aldus Huys. “Agro Haeck evolueert steeds meer naar een zuivere opslagfirma, die meer ruimte nodig heeft om economisch te overleven. Gecoro kent de situatie ter plekke. De impact van de uitbreiding is beperkt. Sterker nog: er is nu minder trafiek dan vroeger. Dat de plannen in strijd zijn met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), is niet verwonderlijk. Dat plan is jaren geleden opgesteld en wordt regelmatig in snelheid gepakt. Eigenlijk zou zo’n plan jaarlijks moeten herzien worden. We zijn op de hoogte van de negatieve adviezen, maar wij zijn als gemeentebestuur een andere mening toegedaan.”