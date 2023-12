Vrachtwagens uit dorpskern geweerd

Voertuigen van van meer dan vijf ton (meestal vrachtwagens) mogen het dorpscentrum niet meer binnen. De gemeenteraad van donderdag 14 december keurde daarover een aanvullend politiereglement goed. Ook de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2026 werd goedgekeurd door de meerderheid, de oppositie onthield zich.

Het zwaar verkeer dat dagelijks (zeker op de weekdagen) door het dorpscentrum reed was al lang een doorn in het oog van vele Lendeledenaren. Ook de oppositie had dat al vaak aangekaart. “Er staan borden met een tonnenmaatbeperking van +5 ton aan alle grenzen van het grondgebied Lendelede én onderborden met ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’, maar die borden missen blijkbaar hun doel”, zegt verkeerschepen Bernard Fonteyne (CD&V). “Er kwamen in 2021 en 2022 veel meldingen binnen over onveilige situaties door de werken aan de schoolgebouwen in combinatie met het zwaar verkeer in de Stationsstraat. In overleg met de werkgeroep verkeersveiligheid hebben we nu een aangepast plan en bijhorend reglement opgesteld en nu ook goedgekeurd.”

Vrachtwagens van meer dan 5 ton worden uit de kern van de gemeente gehouden. “Vrachtwagens die bijvoorbeeld van de Rijksweg komen mogen hun lading lossen in het bedrijf waar ze moeten zijn, maar als ze weer vertrekken van dat bedrijf moeten ze terug naar de Rijksweg rijden. Borden die dit aangeven zullen zo een einde aan het zwaar verkeer in de dorpskern maken.”

Schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V) gaf weer een bij momenten ‘vurige’ uiteenzetting van de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2026 waarin hij ervoor pleit dat Lendelede in deze fusietijden een zelfstandige gemeente blijft. “En we staan in de top 20 van de gelukkigste gemeenten in ons land”, zegt hij. “De aanpassing meerjarenplanning voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden: er is geen belastingverhoging, we investeren nog 13.656 miljoen en de schuld wordt met 896.272 euro afgebouwd. Voor volgend jaar gaat er onder andere 750.000 euro naar de heraanleg van de straat, fiets- en voetpaden in de Langemuntelaan, 80.000 naar andere fiets- en voetpaden, 550.0000 naar de afwerking ruwbouw Huis Camer en de binneninrichting plus keuken.”

Francis Bonte (Trots op Lendlee) beoordeelt de meerjarenplanning als ‘veel proza en cijfers. “Maar er ontbreken ook veel cijfers”, zegt hij. “Na de hele uiteenzetting van de financieschepen kan ik niet zeggen dat het bestuur een écht beleid voert of een visie heeft. Zeker geen visie op korte termijn. Wat zal er in het verkiezingsgjaar 2024 nog gebeuren? Het gaat vaak over getallen die niet opgesplitst zijn en waaruit wij als oppositie niet kunnen opmaken wat daar zal mee gedaan worden.”

“We zijn het eens met de kritiek van Trots”, zegt Marnic Vandenbroucke (N-VA). “De schepen zegt dat we in de top 20 staan van de gelukkigste gemeenten, maar hij zegt niet dat we ook in de top 10 staan qua schuld per inwoners. En ja, ook de N-VA wil dat Lendelede zelfstandig blijft.”

“Er ontbreekt een plan. Nog eens 550.000 euro extra voor de binneninrichting met keuken van Huis Camer. Een heel dure keuken als je de totaalprijs ontleedt. En nog altijd weten we niet waarvoor dat Huis zal dienen. Een feestzaal zal het worden, als je het ons vraagt!” (IB)