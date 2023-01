Voorzitter N-VA Middelkerke trekt naar Vlaams Belang: “Er is geen oppositie meer”

Het rommelt bij de Middelkerkse afdeling van N-VA. Voorzitter Patrick Meurice vertrekt met slaande deuren naar Vlaams Belang. “Ik kan mij niet verzoenen met de ‘hou je kop en knik’-mentaliteit”.

Het ziet ernaar uit dat het niet meer goed komt tussen Patrick Meurice en de N-VA afdeling in Middelkerke waar hij tot voor kort voorzitter van was. Meurice heeft in die functie namelijk ontslag genomen en stapt over naar de plaatselijke afdeling van Vlaams Belang. In tegenstelling tot N-VA – met raadslid Anthony Goethals – heeft Vlaams Belang geen gemeenteraadslid in Middelkerke. De houding van N-VA in die gemeenteraad blijkt een belangrijke oorzaak te zijn voor het vertrek van Meurice, die meteen ook fel van zich afbijt. “Het werd voor mij onmogelijk om verder achter de huidige politiek van stilstaan die N-VA Middelkerke beoefent, te staan”, zegt Meurice onomwonden.

“Ik kan mij bovendien niet verzoenen met de ‘hou je kop en knik’mentaliteit die er heerst. Ik wil kunnen wegen op het beleid en dat was ook de reden dat ik met Lijst Dedecker de mogelijkheid heb besproken voor een eventuele samenwerking in 2024. Maar nu blijkt dat die ‘samenwerking’ eerder in de richting van enkele plaatsen op een Lijst van de Burgemeester zou neerkomen. Geen oppositie meer binnen de gemeenteraad en met alles instemmen die je wordt voorgelegd is de voorwaarde voor die lijstvorming. Ik wil graag gemeenteraadslid worden, maat niet ten koste van mijn identiteit en overtuiging. Bij Vlaams Belang wordt wel nog oppositie gevoerd en dat kan daar zonder angst voor represailles”, zegt Patrick Meurice.

“Wij begroeten het ontslag van Patrick Meurice”, klinkt het bij het N-VA-bestuur. Gemeenteraadslid Anthony Goethals: “Het was al veel langer duidelijk dat hij de afdeling saboteerde ten gunste van zijn eigen persoonlijke ambities. Onder zijn voorzitterschap verloederde de werking naar de leden toe en in zijn functie antwoordde hij nooit op mails van zowel leden als niet-leden. Binnen onze afdeling van N-VA wordt voorrang gegeven aan het algemeen belang en niet aan extremistische uitspraken of ingebeelde, persoonlijke fantasieën.”