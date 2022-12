Voorzitter gemeenteraad Meulebeke neemt ontslag

Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdag 14 december in Meulebeke diende Jean-Marie Gunst (Lijst van de Burgemeester), na 11 maanden dienst, zijn ontslag in als voorzitter van de gemeenteraad en van de raad van maatschappelijk welzijn. Hij wordt in die functie opgevolgd door burgemeester Dirk Verwilst.

Tijdens dezelfde gemeenteraad werd er beslist om geen belastingsverhoging door te voeren voor de komende jaren op opcentiemen (blijven op 1.039) personen- (7,5%) en bedrijfsbelasting (100 euro per vestiging). De gezinsbelasting wordt niet meer geïnd.

Marktproject en maaltijden

Het kwam tot een vurige discussie toen de aanpassingen aan het meerjarenplan te berde kwamen. De kosten aan het Marktproject lopen nu al op tot 4,5 miljoen euro. Omdat de werkzaamheden niet meer kunnen stopgezet worden, zal het kostenplaatje nog verder oplopen.

Ook het stopzetten van het bereiden van maaltijden in het lokaal dienstencentrum zette kwaad bloed. Nele Gelaude (onafhankelijk gemeenteraadslid) vond het jammer dat deze vorm van dienstverlening nu onder een andere vorm gestalte krijgt en dat vooral de thuisbezorging van maaltijden, die ook een sociale controlefunctie inhield, nu in andere, onbekende handen belandt.

Burgemeester Verwilst repliceerde dat de maaltijden in het dorpsrestaurant niet meer concurrentieel en dus te duur geworden waren.

Oekraïense vluchtelingen

Om het meerjarenplan in evenwicht te krijgen worden ook bepaalde investeringen (waaronder de uitbreiding van het recyclagepark) doorgeschoven naar een volgende legislatuur.

De 20 Oekraïense vluchtelingen die nu nog in het voormalig woon-zorgcentrum Ter Deeve verblijven, kunnen, na overleg met de directie van vzw Mivalti, nog tot 30 juni 2023 gebruik maken van die infrastructuur.