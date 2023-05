Vooruit wil politieke verandering in Ingelmunster: “Het moét gedaan zijn met één partij die alles beslist”

In heel wat steden en gemeenten werd al nieuws verspreid over de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. De ene partij stelde al een kopman voor, de andere partij stond stil bij een naamswijziging. In eigen gemeente is het nog heel stil. Zowel de huidige meerderheid van De Brug/N-VA & Open VLD als de oppositiepartijen Vooruit en CD&V lieten totnogtoe weinig los over hun politieke toekomst. Wij slaagden erin toch enkele reacties los te weken.

Op zondagavond 14 oktober 2018 vierde de meerderheidspartij De Brug/N-VA & Open VLD groot feest in Bristol-The Mixx in de Bruggestraat. Deze meerderheidspartij kwam immers als grootste overwinnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen. Met maar liefst 3.145 voorkeurstemmen behaalde Kurt Windels zelfs een gigantische score. Vooruit (toen nog SP.A) won ook en steeg van één naar drie zetels. CD&V kreeg dan weer een uppercut van formaat. Van de tien zetels van oktober 2012 bleven er zes jaar slechts vijf over.

Korte CD&V-reactie

De voorbije maanden was het heel stil rond CD&V. Leden deden hun beklag dat er geen bijeenkomsten waren. We vernamen dat Sabine Lampaert wellicht niet meer zal opkomen omdat ze dit niet meer mag combineren met haar nieuwe functie van directeur in het wzc Maria Rustoord. Of het waar is? Voorlopig kregen we daar nog geen bevestiging van. En wat met dokter Filip Blanckaert, die het meer dan druk heeft met zijn praktijk en die nog dit jaar zal verhuizen naar een nieuwbouw in de Bollewerpstraat? Ziet hij de plaatselijke politiek nog zitten? Zal CD&V-raadslid Jan Defreyne nog opkomen of was 14 oktober 2018 zijn laatste verkiezing? En hoe zit het met Bart Buyse, die het als zelfstandig slager eveneens erg druk heeft? Vorig jaar kwam Koen Depreiter erbij toen Els Leysen besloot te stoppen met haar mandaat. Zal hij nog meespringen op de CD&V-trein voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? We contacteerden CD&V-voorzitter Frederik Desplenter en de vijf CD&V-mandatarissen. Van één iemand kregen we kort terug: “We zullen ten gepaste tijdig daarover communiceren.”

“Mooie resultaten”

Hoe gaat het met Vooruit? “Recent kondigden we met Thomas en Kacem twee nieuwe jonge bestuursleden aan in uw krant. We hebben een goede bestuursploeg waar iedereen zijn taken heeft. Ervaring aangevuld met jong geweld, dat werkt! Ook in de gemeenteraad boeken we mooie resultaten. Ik denk aan het stadsrandbos tussen Emelgem en de Elfjulisingel waarvoor nu de eerst gronden worden aangekocht, of het kruispunt van de Ring en de Gentstraat dat op onze vraag conflictvrij werd, of de fietsoversteekplaats op het kruispunt van de Ring en Kortrijkstraat die veiliger werd door een parkeerverbod in te stellen. Als kleinste partij in de gemeenteraad slagen we er zo nu en dan in om Ingelmunster beter en veiliger te maken. Ik ben daar best trots op”, zegt fractieleider Enigo Vandendriessche, die ook stilstond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.





“In deze bestuursperiode werd het huidig bestuur al vier keer teruggefloten door Vlaanderen én de gouverneur” Enigo Vandendriessche, fractieleider Vooruit





“Wie een burgemeestersstrijd verwacht, is eraan voor de moeite. De gemeenteraadsverkiezingen krijgen volgend jaar nieuwe spelregels. De burgemeester wordt ‘rechtstreeks’ verkozen: de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste (coalitie)partij wordt automatisch burgemeester. Kurt Windels kan dus op zijn beide oren slapen, hij blijft burgemeester. De vraag in 2024 wordt dus niet: “Wie wordt burgemeester?”, maar wel “Blijft de (partij van de) burgemeester ook de komende zes jaar helemaal alleen aan de macht?”. Dat wordt de echte inzet van de verkiezingen. De politieke situatie in Ingelmunster is niet gezond. Alle macht gaat naar de partij van de burgemeester, waarin die burgemeester alles voor het zeggen heeft. En ik ben niet de enige die dat heeft opgemerkt. Deze legislatuur is het bestuur al vier keer teruggefloten door Vlaanderen en de gouverneur. Toeval? Of gelooft de burgemeester echt dat hij boven de wet staat? Met een tweede partij in het schepencollege kom je dat niet tegen.”

Alleenheerschappij

“Als je het mij vraagt, moeten we dringend af van de alleenheerschappij die er vandaag is. Het parcours van deze absolute meerderheid ziet er trouwens ook niet zo fantastisch uit. In 2019 lanceerde men ‘De 10 grote werken’, 10 ambities om tegen eind 2024 in Ingelmunster uit te voeren. Vandaag stellen we vast dat minstens drie grote werken niet gerealiseerd zullen worden: geen zorgcampus met sociaal restaurant, geen vernieuwde stationsbuurt en geen nieuwe cultuurzaal. Telkens heeft de burgemeester een uitleg: ‘het is de schuld van een ander’. Voor de zorgcampus ‘wil het rusthuis niet meewerken’, voor de stationsbuurt plukte een anonieme snoodaard het stationsgebouw voor de neus van de burgemeester weg, en voor de cultuurzaal stak de crisis stokken in de wielen.”

Beloftes niet haalbaar

“Je kan tegenslag hebben, maar als een jaar voor de verkiezingen blijkt dat 30 procent van je beloftes niet haalbaar is, dan heb je de mensen misschien iets wijs gemaakt. Tien grote werken? Toen waren ze nog met zeven… Op het resultaat van de andere zeven blijft het trouwens ook nog wachten. En de hashtag iedereendoetmee mocht ook al op de schop toen dit bestuur de spelregels voor sociale huurwoningen veranderde”, vertelt Enigo verder, die het ongetwijfeld ook niet gemakkelijk zal hebben om zijn drie zetels te behouden na het vertrek van stemmenkanon Dries Couckuyt.

“Het vertrek van Dries is niet alleen voor Vooruit slecht nieuws, het is een verlies voor de Ingelmunsterse politiek in zijn geheel. Sandy kwam tot de vaststelling dat de gemeenteraad niets voor haar was en is daar heel open en eerlijk over geweest. Je moet dat respecteren. Met Liesbeth Holvoet in onze rangen hebben we trouwens de juiste vrouw op de juiste plaats. Liesbeth is gedreven, ambitieus en heeft talent. Kurt Soenens levert ook uitstekend werk in de gemeenteraad en zelf kan ik rekenen op zes jaar ervaring als eerste schepen. We hebben dus een uitstekende gemeenteraadsfractie, en in de coulissen staan nog mensen te wachten om er in te vliegen.”

Absolute meerderheid doorbreken

“Onze ambitie blijft om de absolute meerderheid te doorbreken. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het moet nu maar eens gedaan zijn met één partij die alles alleen beslist. Wij staan klaar om weer toe te treden tot het schepencollege. Ingelmunster heeft de traditie om één partij alle macht te geven. Misschien is het in 2024 tijd om hier voor eens en voor altijd komaf mee te maken?”