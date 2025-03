Vooruit wil meer bladkorven installeren in Ingelmunster

Op de gemeenteraad stelde gemeenteraadslid Liesbeth Holvoet (Vooruit) voor om meer bladkorven te installeren op plaatsen met veel bomen, zodat de inwoners er makkelijk het gemeentelijk groen in kwijt kunnen.

Tijdens de herfst verliezen bomen natuurlijk hun bladeren. Omdat je als burger zelf niet moet instaan voor de verwerking van de bladeren plaatsen gemeenten op permanente basis bladkorven in straten en op pleinen. In deze bladkorven mag je de bladeren verzamelen van de bomen, maar geen privaat groen. “Inwoners van andere wijken stelden de vraag om bij hen bladkorven te installeren”, zegt Liesbeth Holvoet.

“Onze gemeente heeft een bomeninventaris waaruit ze goed kunnen zien op welke plaatsen bomen staan die veel groen verliezen. Er is een bereidheid bij de inwoners om op die manier ervoor te zorgen dat de bladeren opgeruimd zijn en dit komt ook onze gemeentelijke groendienst ten goede. We vragen ook om onderaan de bladkorven een uitsparing te maken, zodat de bijna bedreigde egels hier hun winterslaap in kunnen doen. Na de winter kan de ‘mulch’ die ontstaan is in de korven gebruikt worden voor aanplantingen op het openbaar domein, zoals dat nu al wordt toegepast in de Oudstrijdersstraat.”

Bevoegd schepen Jan Rosseel verwees naar hun verkiezingsprogramma. “In jullie verkiezingsprogramma vond ik echter niets terug rond zo’n bladkorven. In ons programma staat dat we gaan onderzoeken waar dit systeem nog kan worden uitgebreid. Vorig jaar deden we een proefproject op de Westwijk. Dit proefproject gaf ons een waardevol inzicht in zowel de voordelen als de uitdagingen van bladkorven. Sinds het najaar brengen we in kaart welke straten/wijken het meeste baat hebben bij bladkorven. De evaluatie van deze inventaris staat gepland op een volgend overleg met de technische dienst, zodat we goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Een permanente schuilplaats voor egels is niet mogelijk, omdat deze dieren behoefte hebben aan een stabiele en rustige nestplaats waar ze rustig kunnen overwinteren.”

