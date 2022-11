Vooruit wil dat het stadsbestuur extra zwerfvuilcontroleurs inzet in woonwijken

Fractieleider Bilale Kasmi (Vooruit) vroeg op de recente gemeenteraad of het stadsbestuur meer aandacht wou schenken aan de zwerfvuilproblematiek op minder drukke publieke plaatsen. Zo moeten er volgens Vooruit meer OVAM-controleurs worden ingezet in woonwijken en parken.

De gemeenteraad keurde goed dat stad Waregem extra zwerfvuilcontroleurs van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aanstelt. Ook raadslid Bilale Kasmi (Vooruit) stemde positief, maar had toch een aanmerking. “Ondanks de inspanningen van verschillende vrijwilligers, blijft het zwerfvuil op sommige plaatsen aanhouden of zelfs toenemen”, stak Kasmi van wal. “Onlangs werd er op en naast het fietstraject tussen Ter Torre en de Jozef Duthoystraat een opruimactie georganiseerd. Na slechts één uur werden maar liefst vier zakken gevuld”. De OVAM-controleurs focussen zich op ‘het op heterdaad betrappen van het veroorzaken van zwerfvuil’ en handhaven vooral in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, zoals winkelstraten en parkings. Ook tijdens éénmalige evenementen zoals kermissen, jaarmarkten, festivals of sportwedstrijden kunnen zij ingezet worden.

“Maar ze controleren niet op landelijke wegen of in rustige woonwijken”, zegt Kasmi. “Nochtans blijkt dat erop plaatsen waar minder mensen aanwezig zijn, in een bos, park, woonwijkof langs het jaagpad, ook een groot zwerfvuilprobleem is.Daarom vraag ik of het stadsbestuur bereid is om extra inspanningen te leveren boven op het huidige beleid en zo het zwerfvuilprobleem op minder drukke publieke plaatsen aan te pakken.” Het schepencollege antwoordde dat de OVAM-controleurs maar een beperkt aantal keren ingeschakeld kunnenworden, en daarom ingezet worden oppublieke plaatsen en tijdens evenementen. Raadslid Kasmi betreurt dat er geen extra inspanningen volgen.