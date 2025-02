Vooruit wil cashpunten realiseren met bankentaks, maar volgens schepen is dat niet realistisch

Volgens Valentijn Despeghel (Vooruit) pakt het bestuur de realisatie van cashpunten in de dorpen fout aan. “Het probleem is dat deze meerderheid geen drukkingsmiddel zoals een bankentaks uitwerkt”, aldus Despeghel. Schepen Diego Desmadryl (Team Ieper) zegt dat de bankautomaten net verdwijnen door zo’n belasting.

Valentijn Despeghel (Vooruit) herinnerde de gemeenteraad eraan dat schepen Desmadryl een jaar geleden aankondigde dat hij ervoor had gezorgd dat er een cashpunt in Elverdinge en Vlamertinge ging komen. “Met een bewerkte foto, waarbij hij naast een fictief cashpunt stond, probeerde hij vlak voor de verkiezingen nog enkele zieltjes te winnen. Een jaar later moeten we vaststellen dat deze cashpunten er nog altijd niet zijn. Het probleem is dat deze meerderheid geen drukkingsmiddel zoals een bankentaks uitwerkt. Nu zijn we afhankelijk van de goodwill van Batopin voor de realisatie van de afhaalpunten in Elverdinge en Vlamertinge terwijl er voor het zuiden van Ieper zelfs nog geen akkoord is. Nu lezen we in de krant dat de afhaalpunten voor Elverdinge en Vlamertinge in de ontmoetingscentra zouden worden voorzien. Zal Batopin een marktconforme huur betalen aan de stad voor het gebruik van de OC’s.”

Op openbaar domein

“De afhaalpunten niet worden voorzien in de ontmoetingcentra, maar wel in de omgeving ervan en op openbaar domein”, antwoordde schepen Diego Desmadryl (Team Ieper). “En waarom? Voor de hele simpele reden dat er anders geen automaten zullen komen. Ofwel wordt de omgevingsvergunning geweigerd, ofwel geeft AWV geen toestemming. Er is altijd iets, maar ondertussen zijn onze inwoners niet geholpen. Batopin zal bijgevolg dus geen gebruik maken van onze ontmoetingcentra en daarvoor dus ook niet moeten betalen, maar als we hiervoor dan enkele vierkante meter openbaar domein ter beschikking moeten stellen, doen we dat plezier.”

Bankentaks

Desmadryl heeft bedenkingen bij het voorstel om een bankentaks in te voeren. “Men geeft aan dat de automaten verdwijnen mede door de verschillende specifieke opgelegde belastingen. Daarop werd tijdens de vorige legislatuur beslist om de belasting op geldautomaten in deelgemeenten af te schaffen. U stelt nu voor om een bankentaks in te voeren. Mag ik hopen dat je daarmee toch niet bedoelt dat we dan zelf die automaten zouden kunnen financieren? We spreken dan van een bedrag van 189.000 euro voor één automaat voor één legislatuur. De berekening is dan ook snel gemaakt: 189.000 euro per automaat in tien deelgemeenten komt op een kleine twee miljoen euro te verdelen onder de vier aangesloten banken. Dus ongeveer een half miljoen per legislatuur per bank. Ik wens u veel succes met dergelijke onderhandelingen.” (TOGH)