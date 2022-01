Vooruit-oppositie in Ingelmunster vraagt open debat rond mobiliteit: “Tegen de zomer is ons mobiliteitsplan klaar”

Al drie jaar praat het gemeentebestuur over een mobiliteitsplan, maar dat is er nog altijd niet. Volgens bevoegd schepen Trui Lambrecht komt dat door allerlei redenen, maar tegen de zomer is dat plan wellicht klaar. De Vooruit-oppositie vindt dat het rond dit plan toch wel lang oorverdovend stil blijft.

“In de voorbije jaren hadden we in onze gemeente grote en ingrijpende infrastructuurwerken, zoals de werken aan de Oostrozebekestraat, de vernieuwde rotondes langs de Ring, de Brigandsbrug… Door deze wegomleggingen was er geen correct beeld van de mobiliteitsstromen in onze gemeente.”

“We zien hier nu een heel duidelijke een opmerkelijke verbetering van onze infrastructuur voor de zwakke weggebruiker en voor het gemotoriseerd verkeer. Om een correct mobiliteitsplan op te maken, moet je echter ook ‘tellingen’ uitvoeren: verkeersstromen, kruispunttellingen, parkeertellingen, en meer. Door corona was het moeilijk om hier een correct beeld over te hebben. In 2020 en ook in 2021 was er duidelijk veel minder verkeer op de weg”, stipt schepen Trui Lambrecht aan.

Schepen Trui Lambrecht. (foto FODI)

“Momenteel zijn we met onze mobiliteitsambtenaren en het mobiliteitsbureau VECTRIS enkele scenario’s/concepten aan het opmaken. In het voorjaar komen we met deze scenario’s via een participatiemoment naar de burger. Daarna organiseren we een ‘live’-workshop met de burgers en onze adviesraden, zoals het Lokaal overlegplatform van de Fiets. Het is mijn overtuiging dat we pas nu een goed en correct mobiliteitsplan kunnen opmaken. Tegen de zomer zou ons mobiliteitsplan klaar moeten zijn.”

Vraag tot samenwerking

“We zijn al drie jaar in blijde verwachting van dat plan, maar het blijft oorverdovend stil. Tegelijk leren we uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan dat er vorig jaar 50.000 euro ingeschreven stond voor het plan. Dat doet ons vermoeden, of dat hopen we althans, dat het schepencollege wel al resultaten heeft gezien van het denkwerk rond het nieuwe mobiliteitsplan”, zegt Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche.

Fractieleider van Vooruit Enigo Vandendriessche. (foto FODI)

“We vragen hierover een open debat, zodat we verdere aanvullingen kunnen doen. We zijn ervan overtuigd dat, als we hier samen over nadenken, we tot een beter en vollediger resultaat zullen komen. Onze mandatarissen hebben ondertussen heel wat expertise opgebouwd rond mobiliteit, en de vragen uit de bevolking blijven komen. We hopen dat we het plan niet pas te zien krijgen als alles al beslist is. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden, waar we wel konden samenwerken met het schepencollege.”

“In september 2021 dienden we een motie in voor het conflictvrij maken van het kruispunt Ring-Gentstraat. Toen schaarden alle partijen zich achter ons voorstel en al snel kregen we het antwoord dat de minister hier werk zal van maken. Dit bewijst dat we met samenwerken verder komen. We hopen dat we dit in de resterende drie jaar van de bestuursperiode meer kunnen doen.”

(PD)