Vooruit houdt nipt stand in Oudenburg met één gemeenteraadszetel

Als bestuurspartij kan Vooruit niet tevreden zijn over de gemeenteraadsverkiezingen: 5,5 procent achteruit en slechts één zetel over.

Uittredend schepen Tahira Malik is straks op de oppositiebanken de enige verkozene voor Vooruit in de gemeenteraad. “Een raar gevoel. We zijn net als N-VA het slachtoffer van de interne burgemeestersstrijd bij Voor Oudenburg en hun clash met Peter Velle en CD&V+”, stelt Malik.

Bitterzoet

“Ook de afschaffing van de opkomstplicht speelde ons allicht parten, al zullen we het antwoord op die vraag allicht nooit kennen. Het zag er zelfs lang naar uit dat we geen enkele zetel zouden veroveren. Pas de laatste stembus bracht redding. Mijn persoonlijk resultaat smaakt bitterzoet. Ik mag tevreden zijn om alsnog te kunnen zetelen.”

“Wel zien we nog altijd een enthousiasme bij de achterban. Vanuit de oppositie zal ik de dossiers van dichtbij kunnen opvolgen, want van veel dossiers ben ik als uittredend schepen goed op de hoogte. Toch moet het allemaal nog binnenkomen. Het besef zal er pas zijn bij de start van de legislatuur in december.”

Gino Dumon

Schepen Gino Dumon legt straks ook z’n ambt neer en zal geen prominente politieke rol meer spelen. “Als partij bestaan we nog. Maar het is spijtig dat we na dertig jaar mee besturen naar de oppositie moeten”, zegt Dumon.

“90 procent van ons partijprogramma hebben we de afgelopen jaren kunnen uitvoeren. Denk aan het halveren van de prijs van een Buzzy Pazz-abonnement, de gratis beurten op het containerpark, het algemene milieubeleid en de goeie werking van de technische dienst.”

“De uittredende coalitie met de liberalen heeft eigenlijk samen de verkiezingen gewonnen. Maar dat telt in politiek niet: zes jaar lang werk je samen, maar tijdens de verkiezingen is het elk voor zich. Ik ben al meer dan twintig jaar bij het beleid betrokken, was zes jaar gemeenteraadsvoorzitter en nu zes jaar schepen. Daar eindigt het ook: ik ga niet naar het bijzonder comité voor de sociale dienst.”

