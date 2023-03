Vooruit hekelt gemiste subsidies voor stationsbuurt in Diksmuide: “755.000 euro misgelopen”

Op de gemeenteraad van Diksmuide kaartte Kurt Vanlerberghe (Vooruit) gemiste subsidies van 755.577 euro voor de stationsbuurt aan. Volgens schepen Greet Dever (CD&V) gaat het echter niet om subsidies. Zij blijft er ook van overtuigd dat de werken tijdig kunnen starten.

“Diksmuide misloopt door laattijdige indiening 755.577 euro aan subsidies voor het project over de aanleg van een fietstunnel onder het spoor en de heraanleg van de stationsparking”, bond Kurt Vanlerberghe maandagavond de kat de bel aan op de gemeenteraad. “In het meerjarenplan zien we dat er 900.000 euro aan subsidies voor dit project voorzien waren en dat het stadsbestuur in januari 2020 een subsidieaanvraag indiende voor 5.570.000 euro in het kader van de oproep ‘Duurzaam Vlaanderen’.

Begin februari liet de Vlaamse overheid echter weten dat het dossier onontvankelijk was. Zonder deze fout maakte de stad kans op 40 procent subsidie of 2.228.000 euro. Terwijl de werken moeten starten om de totale lijnonderbreking op spoorlijn 73 in september 2023 te kunnen respecteren zijn er geen nieuwe subsidierondes voorzien, wat betekent dat het subsidieverlies onomkeerbaar is.”

Nonchalance

“Een medewerker ontslaan is het eenvoudigst. Maar politieke verantwoordelijkheid nemen zit er blijkbaar niet in. Daarom verzoek ik toekomstgericht een aantal structurele veranderingen. Ik verwacht van de schepen van Personeel Marc Dekeyrel (CD&V) dringend initiatieven om zulke debacles in de toekomst te vermijden. Dat zoiets kon gebeuren, illustreert de nonchalance bij een aantal uitvoerende mandatarissen.”

“We geloven er nog altijd in dat de werken tijdig kunnen starten”

Schepen Greet Dever (CD&V) ging niet akkoord met de aantijgingen van raadslid Vanlerberghe. “Het bedrag van 900.000 euro waarvan sprake is het bedrag dat wij als stad prefinancieren en terugkrijgen van onze projectpartners Infrabel en NMBS. Dit is dus geen subsidie”, duidt schepen Dever.

Tien projectsvoorstellen

“Er staat inderdaad 755.557 euro ingeschreven als subsidie voor de aanleg van een fietstunnel onder het spoor en de heraanleg van de stationsparking. Dit was het oorspronkelijk subsidiebedrag bij de eerste call dat eventueel kon toegekend worden en te verdelen was onder de drie partijen. Bij de tweede call kon er een maximale subsidie van 500.000 euro toegekend worden. Het aandeel voor de stad Diksmuide zou 141.430,14 euro bedragen, indien het volledige bedrag zou worden toegewezen.

Vandaag weten we echter dat er voor de pot van 6,6 miljoen euro die voorzien was tien projectvoorstellen werden gedaan voor een totaal bedrag van meer dan 12 miljoen euro. Het maximale bedrag zou dus nooit worden toegekend en het uiteindelijk subsidiebedrag zou voor de stad Diksmuide nog merkelijk lager liggen dan 141.430,14 euro. We geloven er nog altijd in dat de werken tijdig kunnen starten.” (ACK)