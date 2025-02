Vooruit Harelbeke pleit voor behoud van toegankelijkheid en betaalbaarheid Cafetaria De Gavers

Tijdens de gemeenteraad van 17 februari vroeg Vooruit Harelbeke aandacht voor de toekomst van Cafetaria De Gavers. De partij benadrukte het belang van toegankelijkheid en betaalbaarheid, vooral voor de vele vaste bezoekers van de horecazaak. De huidige uitbaters en hun klanten vrezen dat de nieuwe concessiehouders de zaak zullen omvormen tot een meer exclusieve brasserie, waardoor het laagdrempelige karakter verdwijnt.

Vooruit-fractieleidster Melissa Nuyttens uitte haar bezorgdheid: “De cafetaria in De Gavers is een toegankelijke plek voor jong en oud. Kinderen en honden zijn hier welkom, en het terras zit altijd vol met mensen die van een lekkere koffie komen genieten. Het is belangrijk dat dat ook in de toekomst kan, aan een betaalbare prijs.”

Lees ook: Uitbaters Grand Café De Gavers niet tevreden met beslissing provincie over vernieuwing en starten petitie

De huidige uitbaters van Grand Café De Gavers zijn ontevreden over de plannen van de provincie en startten een petitie om de cafetaria in zijn huidige vorm te behouden. Minister van Toerisme Melissa Depraetere (Vooruit) nam contact met hen op en sprak ook met de burgemeester. “Het zou goed zijn mocht de stad de huidige uitbaters ondersteunen om in gesprek te gaan met de nieuwe concessiehouders. De cafetaria draait erg goed dankzij de goede uitbaters, het zou fijn zijn mochten ze dat werk kunnen verder zetten.”

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) erkende dat er nog geen stappen waren gezet door de stad, maar gaf aan bereid te zijn om bemiddelend op te treden.