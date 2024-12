Vooruit-Groen reageert op nieuwe coalitie in Izegem: “Slechts één vrouw in het schepencollege: een gemiste kans!”

De fractie Vooruit-Groen heeft met Julie Vandewatere en Eva Bossuyt (Vooruit) en Hannes Vanderstraeten (Groen) drie pionnen in de Izegemse gemeenteraad, maar het maakte ook bijna deel uit van de coalitie met STIP+ en CD&V die uiteindelijk afsprong. “CD&V draagt hier volgens ons ook verantwoordelijkheid. Dit kon perfect vermeden worden.” Want dat STIP+ nu met Vlaams Belang in zee is gegaan, dat stemt de fractie ongerust. “We waren ontgoocheld, maar niet verrast. Postjes boven overtuiging, noemen wij dat.”

Julie Vandewatere, fractieleider namens Vooruit-Groen, had graag een boodschap gebracht op de installatievergadering. “Helaas mocht dit niet van de nieuwe voorzitter (Nigel Casier, red.) en zal dit pas gebeuren op de eerste gemeenteraad.” Maar niettemin stuurde ze nu toch al haar boodschap de wereld in. “We hoorden de afgelopen dagen en weken veel verrassende reacties op het samengaan van STIP, Open VLD en Vlaams Belang. En het mag misschien vreemd klinken: we waren ontgoocheld, maar niet verrast. Er is altijd al een deel geweest van de STIP+fractie die daarbij aanleunde. Wij hebben hier voor gewaarschuwd. Te snel werden door STIP+ andere pistes opgegeven, bijvoorbeeld met CD&V en wij van Vooruit-Groen. Er werd door STIP+ snel gekeken naar Vlaams Belang als partner toen het moeilijk werd. Wij noemen dat: postjes boven overtuiging. En ja, ook CD&V draagt hier volgens ons een verantwoordelijkheid. Dit kon perfect vermeden worden. Ook wij hadden bezorgdheden om in een meerderheid te stappen. Maar zo lagen de kaarten, wij waren wél bereid met Vooruit-Groen onze verantwoordelijkheid te nemen. Samen zouden we sterk genoeg staan om binnen een meerderheid een sterk positief sociaal verhaal op te bouwen. Maar CD&V bleef zich tot op het einde vastklinken aan NV-A.”

“We begrijpen ook waarom de Izegemnaar niet meer op het vorige bestuur van NV-A en CD&V stemde. Een nieuwe wind was nodig. Maar dit is niet de nieuwe wind die de kiezer voor ogen had. Ondanks al onze bezorgdheden over het nieuwe bestuur, willen ook wij het beste voor de stad en zullen we het resultaat respecteren. We zullen goeie voorstellen blijven brengen. We kunnen het als stad immers niet veroorloven om stil te blijven staan. Er moet werk gemaakt worden van een nieuw zwembad, betere mobiliteit, het aanpakken van armoede, huisvesting en een nette, levendige stad. Izegem moet de stilstand doorbreken.”

“Voor ons is iedereen van belang”

“Voor ons moet dit gebeuren met respect voor élke Izegemnaar. Ook al heeft die een andere huidskleur of overtuiging. Voor ons is het belangrijk dat men zijn best doet. En enkel daarop kunnen we iemand beoordelen. Respect voor vrouwen-, holebi- en mensenrechten in het algemeen is voor ons heel belangrijk en Vlaams Belang staat hier heel ver van af. Voor ons is iedereen van belang. Vlaanderen weer van ons? Wie is “ons”? Welke mensen sluit je daarbij uit en om welke reden? Dat zijn bezorgdheden die wij hebben. We merken nu al polariserend taalgebruik op de sociale media en dit is niet de sfeer die wij willen uitdragen. Dit brengt ons geen stap verder in onze stad.”

“Dat er slechts één vrouw in het schepencollege zit vinden wij echt een gemiste kans. Er is geen evenwichtig schepencollege. We zijn ook bezorgd over de steun van de hogere overheden. Zowel STIP+ als Vlaams Belang stampten de afgelopen jaren steeds naar boven, naar Brussel. Terwijl we de komende jaren zeker budgetten en steun gaan nodig hebben. We zien niet hoe dit te rijmen valt. We gaan jullie beoordelen na zes jaar en we volgen het elke dag, elke week, elke maand. We doen dan ook een oproep aan mensen, ook degene die op Vlaams Belang stemden, om ons verhaal en onze ploeg te volgen. We zijn ervan overtuigd dat een groot deel van hen stemden op extremen omwille van verschillende en vaak terechte bezorgdheden. Sociale media voedt angsten en zorgt ervoor dat we niet meer met elkaar in gesprek gaan. We worden bang van de ander, elk op zijn eiland. Weet dat er ook andere alternatieven zijn. Wij zijn doortastend, vernieuwend en warm. En die warmte is de dag van vandaag soms ver zoek. Net daarom vinden we het zo belangrijk om hier trouw aan te blijven. Wij met Vooruit Groen staan er! Nu en in de toekomst. Wij als gemeenteraadsleden, wij als ploeg, wij als beweging staan er, ook in de oppositie. De komende jaren kan Izegem op ons blijven rekenen.”