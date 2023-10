Vooruit en Groen opnieuw samen naar verkiezingen

In 2024 trekken Vooruit en Groen opnieuw samen naar de Harelbeekse kiezer. Huidig burgemeester Alain Top (Vooruit) is kandidaat-burgemeester.

De algemene vergaderingen van Groen en Vooruit geven hun zegen voor een kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2024 in Harelbeke. “We maakten de voorbije jaren het verschil in Harelbeke en werkten samen aan oplossingen voor de problemen waar de Harelbekenaar echt wakker van ligt.” De stad kent veel uitdagingen die sociale investeringen vragen. “Onze inwoners verdienen alle kansen. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen hun energiefacturen niet meer kunnen betalen of dat kinderen met honger op de schoolbanken zitten. Niemand kiest waar zijn of haar wiegje staat. Daarom zorgden we voor gezonde en warme maaltijden op school en voor beter geïsoleerde woningen”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit).

Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Het kartel trekt in 2024 opnieuw naar de kiezer. “We willen blijven investeren in sociale en duurzame projecten: in de afgelopen jaren kende de stad 700.000 euro toe aan ‘Doe Het Duurzaam’-premies voor inwoners. Hiermee verbeterde de woonkwaliteit en werd de energiefactuur verlaagd van 250 Harelbeekse gezinnen. Het aanbod van sociale woningen in Harelbeke groeide met 25%. En het project “een warme maaltijd voor elk kind” gaf al 200 kinderen in armoede een gezonde maaltijd op school. Met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen wordt ervoor gezorgd dat iedereen vooruit kan gaan. Vooruit en Groen zetten zich ook volop in voor propere en veilige straten.”

We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan

“Zo leggen we een indrukwekkende 14 kilometer aan nieuwe fietsinfrastructuur aan. Voor kinderen, ouders en grootouders die elke dag naar school gaan, maakten we de schoolomgevingen, in overleg met alle scholen, veiliger”, geeft schepen Tijs Naert (Groen) mee. “Ook op zwerfvuil, één van de grootste frustraties van de Harelbekenaar, hebben we beduidend meer ingezet. Dankzij de toegewijde Mooimakers, cameracontroles en strengere sancties worden onze straten properder. We zetten ook volop in op vergroening van onze straten en pleinen, met meer bomen en bloemen. Die maken onze stad gezonder, klimaatbestendig en fleuren de stad en deelgemeenten ook op. Voor elk Harelbeeks kind zullen we een extra boom geplant hebben, wat neerkomt op meer dan 6000 nieuwe bomen in 6 jaar tijd.” De uitdagingen in de stad blijven groot “We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan. We willen het verschil maken en blijven investeren in gelijke kansen, in meer verkeersveiligheid rondom de schoolpoort en in propere en gezellige buurten. We zijn vastberaden om ook de uitdagingen voor de komende jaren aan te pakken”, besluit Alain Top. In 2018 haalde de kartellijst 11 van de 29 zetels en vormde ze de grootste partij.