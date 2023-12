Voorstel tot resolutie over Gazastrook ontaardt in triest politiek schouwspel

Op de laatste gemeenteraad van 2023 lanceerden fractieleider Nawal Maghroud (Vooruit) en David Wemel (Groen) een gezamenlijk voorstel tot resolutie om het geweld in de Gazastrook, langs beide kanten, te veroordelen. Het voorstel kreeg 38 van de 41 stemmen, maar ontaardde toch naarmate het debat vorderde.

“De verontwaardiging over de situatie is terecht groot. Om die redenen wil ik de gemeenteraad van Kortrijk vragen om steun te betuigen aan de onschuldige slachtoffers aan beide zijden, hun families en dierbaren. Alle diplomatieke initiatieven die een staakt-het-vuren dichterbij brengen willen wij verwelkomen,” verklaarde Maghroud haar voorstel tot resolutie.

Het begon veelbelovend met knikkende gemeenteraadsleden bij alle fracties , niemand gaat natuurlijk het geweld in Gazastrook niét veroordelen. Zelfs Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) complimenteerde Maghroud over de inhoud van haar voorstel tot resolutie. “We zullen deze resolutie steunen omdat de resolutie alle slachtoffers, langs beide kanten, steunt,” klonk het bij de fractieleider. Maar al snel rees de vraag of dergelijke materie wel iets was om in de gemeenteraad te gaan behandelen. Zo schreef schepen Wouter Maddens (Team Burgemeester), die zich tijdens de discussie afzijdig hield, op X, het vroegere twitter: ‘Sommigen verwarren de gemeenteraad van Kortrijk met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.’ Het was een hersenspinsel dat door veel andere gemeenteraadsleden, ook luidop, gedeeld werd. Zo vroegen Hannelore Vanhoenacker (CD&V), Philippe Dejaegher (N-VA) om dergelijke initiatieven voortaan in de hogere politieke echelons te laten behandelen, net om willekeur te vermijden.

Spierballengerol

Toen David Wemel, mede-indiener van het voorstel tot resolutie, nog een stapje verder wilde gaan en producten uit Israël wilde verbieden, was het hek van de dam. “Ik kan al vermoeden hoe het komt dat mijn vraag om ook Israëlische producten te boycotten, niet is doorgegaan”, aldus Wemel, die zo een sneer uitdeelde richting de N-VA van cultuurschepen Axel Ronse. Die repliceerde hard en verwees naar eerdere uitspraken van Federaal Minister Zakia Khattabi (Ecolo) die Hamas – volgens Ronse – niet zou veroordelen als terroristische organisatie. “U bent de allerlaatste om mijn partij morele lessen te leren. Wij zullen voorstemmen, maar gebruiken die niet om andere partijen te schofferen,” klonk het.

Wat volgde was wat spierballengerol tussen N-VA en Groen, waarbij zelfs de immer bedeesde Philippe Dejaegher (N-VA) stevig tekeer ging. Nawal Maghroud, die de tweede plaats kreeg op de Vlaamse lijst bij Vooruit, stond er wat bedremmeld bij. Wat een sterk signaal moest worden vanuit de Kortrijkse gemeenteraad, ontaardde in een triest politiek schouwspel. Het stond in schril contrast met hoe de voltallige gemeenteraad zich enkele minuten eerder unaniem achter een voorstel van Mia Cattebeke (CD&V) schaarde om sportkampen op maat voor jongeren met een beperking te organiseren. (JF)