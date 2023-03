VOOR BRUGGE wordt de ‘last dance’ van Mercedes Van Volcem: “Ik heb zeer lang getwijfeld of ik nog zou opkomen”

Zoek bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 niet langer naar Open VLD. De Brugse liberalen zullen opkomen onder de naam ‘VOOR BRUGGE’. “Dit moet uitgroeien tot een stadslijst, waarbij ook niet-partijgebonden Bruggelingen welkom zijn”, zegt Mercedes Van Volcem, die vrijdag door het lokale partijbestuur ook werd aangeduid als lijsttrekker. “Ook Dirk De fauw is nog altijd welkom. En voor hem wil ik zelfs zakken naar de tweede plaats.”

Bij de vorige gemeenteraadverkiezingen kwamen de Brugse liberalen al op onder de naam ‘Open VLD Plus’, waarbij de deur werd opengezet voor verruimingskandidaten. Nu gaan ze nog een stap verder. Met ‘VOOR BRUGGE’ willen ze zelfs een heuse stadslijst uitbouwen, weg van de partijpolitiek. De lokale afdeling zette daarvoor vorige week vrijdag het licht op groen. Het duidde meteen ook Mercedes Van Volcem als lijsttrekker aan en Jasper Pillen als nummer twee, nadat beiden onderling overeenkwamen over de posities.

Hoe zijn jullie eruit geraakt wie de lokale lijst mag trekken?

Pillen: “Door met elkaar te spreken.”

Van Volcem: “En door samen na te denken wat het beste zou zijn.”

Pillen: “Op de vergadering heb ik het woord genomen en iedereen gewezen op de bijzondere verkiezingen die op ons afkomen: de afschaffing van de stemplicht, een relatief populaire burgemeester die wel aankondigde dat hij niet de volledige legislatuur zou uitdoen… Dan moet je al je ervaring inzetten, en dat heeft Mercedes. Eigenlijk zitten wij in een luxesituatie. Wij hebben twee sterke figuren, en man en een vrouw, die actief zijn in Brugge en in Brussel. Neen, het was eigenlijk niet moeilijk.”

Van Volcem: “Ik heb de meeste voorkeursstemmen (5.403 als lijsttrekker tegenover 3.275, red.), de meeste ervaring… Het zou raar zijn mocht ik achter Jasper op de lijst staan.”

De persoon met de meeste stemmen uit de grootste partij in de coalitie wordt rechtstreeks burgemeester. Bent u kandidaat-burgemeester?

Van Volcem: “Een lijsttrekker is altijd kandidaat-burgemeester. Toen ik de eerste keer aan de verkiezingen deelnam, dacht ik ook effectief dat ik burgemeester kon worden. (lachje) Ik was toen heel erg kwaad dat mensen daar smalend over deden. Met meer ervaring weet ik dat dit niet evident is, maar ik zou het zeker kunnen.”

Pillen: “Dat is een feit.”

Van Volcem: “Maar de mensen moeten het ook willen. Het zou een mooie bekroning voor mijn inzet zijn, maar ik zal even tevreden zijn als ik weer schepen kan worden. Het burgemeesterschap vergt ook inspanningen – al die recepties, al die uren in de auto – die me iets minder liggen.”

Pillen: “Dat is meer iets voor mij.” (lacht)

Maakt deze beslissing deel uit van een ‘package deal’, met de Vlaamse, federale en toekomstige lokale verkiezingen in het vooruitzicht?

Van Volcem: “In 2030 is het volledig aan Jasper, ja. (denkt na) Ik heb zeer lang getwijfeld of ik nog zou opkomen. Sinds mijn 29ste heb ik me met hart en ziel voor de stad ingezet. Elke dag van ’s morgens zes uur tot middernacht, en soms nog later. Maar de mensen zijn zeer kritisch geworden… Bij de komende verkiezingen ben ik er ook 53, in 2030 bijna 60. Op een zekere leeftijd kijk je terug op wat geweest is. Ik ben geen mainstream-mama geweest, en daar worstel ik nu mee. Met mijn man en kinderen heb ik de voorbije maanden lange gesprekken gevoerd. Zij bevestigden dat ik niet mainstream was, maar dat ze wel mijn grootste fans zijn. (stilte) Net voor de bestuursvergadering vrijdag heb ik nog een berichtje gestuurd naar mijn kinderen met de vraag of ze zéker waren dat ik het nog eens moest doen. Ze antwoorden: ja, mama, we vinden echt dat je het nog eens moet doen. En de stad zal er wel bij varen.”

Pillen: “We hebben inderdaad die afspraak gemaakt voor 2030, maar nu telt eerst 2024. Voor de Vlaamse en federale verkiezingen steunen we elkaar, maar we wachten beiden op een signaal van de partijtop.”

Wordt dit dan uw ‘last dance’?

Van Volcem: “Ja, maar ik kan wel goed dansen, hoor. (lacht) En het is wat ik het liefst doe om me te ontspannen. Maar ik wilde enkel nog eens kopvrouw zijn als dit van een echte stadslijst was. Ik ben de 50 gepasseerd en wil het aanpakken zoals ik denk dat het goed is, voor zaken waar ik nog in geloof.”

Kwatongen zouden zeggen: Open VLD zit nationaal in zwaar weer en jullie kiezen voor de vlucht vooruit. Zelfs de vicevoorzitter wil in zijn eigen stad de naam van de partij al niet meer uitdragen.

Pillen: “Dit is een project voor de stád. Dit heeft niets met de Wetstraat te maken.”

Van Volcem:(stellig) “Met alle traditionele partijen gaat het niet goed. Net omdat het allemaal te ideologisch is. Als je in een stad vooruitgang wil boeken, moet je daar van weg. Het zorgt enkel voor conflict in het college. Neem het dossier van de ziekenhuisfusie: het is omdat Vooruit zo vasthoudt aan zijn ideologie dat er geen fusie komt. Wij zijn pragmatisch: je moet doen wat het beste is voor de zorg van de mensen in de stad en de duizenden werkkrachten in de sector.”

Pillen: “Wij pleiten voluit voor een fusie én de bouw van een nieuw ziekenhuis. Mercedes en ik verschillen erg, maar beiden zijn we geen ideologische scherpslijpers.”

Jullie zijn twee topmensen van Open VLD. Is dit geen Open VLD-lijst met een andere naam?

Pillen: “Neen, en dat zal je nog wel zien aan de mensen die rond ons zullen staan: Bruggelingen die niet aan een partij geboden zijn of uit een liberaal nest komen.”

Van Volcem: “Velen vragen naar een stadslijst. Mensen willen zich inzetten vóór de stad, zonder aan partijpolitiek te doen. Ik heb een verleden, en misschien ook nog een toekomst, bij Open VLD. Maar kijk naar de projecten van Van Quickenborne in Kortrijk, van Tommelein in Oostende en van Somers in Mechelen… Allemaal succesverhalen én steden die het goed doen.”

In die andere steden slaan meerdere partijen de handen in elkaar. Jullie staan alleen met dit verhaal.

Van Volcem: “En dat is net het hokjesdenken dat wij willen doorbreken. Ik heb altijd voorop gelopen met mijn ideeën. (wacht even) Ik heb hier ook over gesproken met Dirk De fauw. Hij had er wel oren naar, maar zei dat hij het nooit door zijn bestuur zou kunnen krijgen… Een gemiste kans.”

Pillen: “Voor mij is dat een grote ontgoocheling. We hebben de hele legislatuur uitstekend samengewerkt, ook menselijk komen we goed overeen. We hebben samen beleid gevoerd, maar we gaan ons dan niet samen presenteren aan de Bruggeling.”

Van Volcem: “Dirk is nog altijd welkom. Voor hem schuif ik graag op naar plek twee.”

Hoe zien jullie het traject tot aan de verkiezingen?

Van Volcem: “Kandidaten spreken en vastleggen, waar we al volop mee bezig zijn. In het najaar komt er een grote bevraging bij de Bruggelingen. Voor elke deelgemeente willen we tien prioriteiten vastleggen, waarop we een antwoord willen formuleren. Dat zullen we ook allemaal laten berekenen. Dat wordt ons programma, aangevuld op onze krachtlijnen ‘Brugge Bloeit’, ‘Brugge Groeit’ en ‘Brugge Boeit’.”

