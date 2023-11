Voltallige oppositie verlaat gemeenteraad in Lichtervelde

De voltallige oppositie stapte bij het behandelen van het vijfde punt op de agenda op. Dat behandelde de wegenis van een nieuw aan te leggen verkaveling aan de Mosselstraat en de Nieuwe Veldstraat. Volgens de SOMM-oppositie is het punt niet rijp voor beslissing.

“We stellen voor om het punt van de agenda te halen”, stelde Johan Vandenbussche (SOMM) bij aanvang van de zitting. “Bij het ontwerp van de verkaveling zijn heel wat bezwaren ingediend en negatieve adviezen geformuleerd. Als reactie werkt de verkavelaar aan een bijgestuurde versie. Die is echter niet klaar. Dat levert volgende merkwaardige zinsnede op die in de motivering bij het punt wordt meegegeven: ‘Aangezien de resterende termijn niet voldoet voor het voeren van een nieuw openbaar onderzoek werd de gewijzigde projectinhoud niet aanvaard. De gemeenteraad moet het project dus beoordelen zoals het voorligt zonder gewijzigde projectinhoud. De opmerkingen uit de adviezen dienen dus als voorwaarden opgelegd te worden’.”

Voorwaarden

“Dat laatste kan”, aldus Vandenbussche. “Maar er zijn beperkingen. Zo moeten de voorwaarden voldoende precies zijn en dus niet voor interpretatie vatbaar. Het is echter zeer de vraag of de voorwaarden wel zo precies geformuleerd zijn. Naar ons inziens zijn ze voor interpretatie vatbaar. Ik geef een voorbeeld. Een van de voorwaarden is dat er ‘voorafgaand aan de uitvoering van de werken een rioolinspectie zal moeten worden uitgevoerd van de ingekokerde beek vanuit de Nieuwe Veldstraat tot de eerste put in de Gaaipersstraat’. Maar wat als er problemen worden vastgesteld? Ook is er nog het respect voor de gemeenteraad. Hoe kan een raad beslissen over een wegenis als ze de definitieve plannen niet gezien heeft? Als het punt niet verdaagd wordt, stappen we straks op bij de behandeling van het punt.”

Oppositie vertrekt

SOMM kreeg bijval van zowel N-VA als Open Vld. CD&V besliste na een korte schorsing van de zitting om het punt niet te verdagen. Volgens schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V) ging het immers slechts om het goedkeuren van het wegentracé van de verkaveling en niet om het goedkeuren van de verkaveling zelf. De CD&V-meerderheid keurde het wegentracé goed. De oppositie verliet de zaal.