Volksraadpleging in Ruiselede over fusie met Wingene op 27 november

Eind april werd het Molendorp opgeschrikt met opzienbarend nieuws: de intentie van het bestuur om vanaf 2025 te fuseren met Wingene. Dat lokte uiteraard heel wat reacties uit. Als de gemeenteraad volgende week toestemming geeft, volgt er normaal gezien op 27 november alsnog een referendum.

Het nieuws over de fusie was een donderslag bij heldere hemel en voor velen een mokerslag vanjewelste. De manier waarop, het totaal manco aan enige voorafgaande bevraging, werd enorm gehekeld.

Deze zomer organiseerden Stijn De Ram en Marc Vandaele, beiden woonachtig in Kruiskerke, een petitie met enkele vragen. Om volgens wettelijke bepalingen een volksraadpleging te kunnen afdwingen, moest 20 procent van de bevolking de vragenlijst invullen en ondertekenen. Dat vereiste aantal werd bereikt en zelfs overschreden.

Referendum op 27 november?

Nu komt de reactie van de lokale autoriteiten, met op de volgende gemeenteraad van donderdag 20 oktober als agendapunt de organisatie van een volksraadpleging. Daar zal vermoedelijk meer concrete informatie worden verstrekt, maar normaal gezien kunnen alle Ruiseledenaars ouder dan 16 jaar op zondag 27 november naar de stembus. Het gaat om 4.000 stemgerechtigden. Het resultaat van het referendum is wel niet bindend.

Stijn De Ram en Marc Vandaele zijn van plan om enkele weken voor de volksraadpleging van deur tot deur te trekken in Kruiskerke om de mensen aan te moedigen om te gaan stemmen, want als de opkomst lager ligt dan 20 procent is het referendum niet geldig.

In aanloop naar 27 november zal elke inwoner een neutrale infobrochure in de bus krijgen over de fusieplannen en over de volksraadpleging. Verder zal in Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke ook een infovergadering georganiseerd worden op 21, 22 en 23 november. (RV)