Voetpad in Dennenlaan in Dadizele ligt er erbarmelijk bij volgens Ward Gillis

In een toegevoegd agendapunt wees fractieleider Ward Gillis (PRO) tijdens de gemeenteraad op de slechte toestand van de voetpaden in enkele straten. “In de afgelopen maand kwamen twee mensen zwaar ten val op het voetpad in de Dennenlaan”, aldus Ward.

“Het voetpad ligt er daar al geruime tijd erbarmelijk bij. Dit werd al meermaals gemeld aan de gemeente. Ook in andere straten zien we gelijkaardige toestanden. Welke acties zal de gemeente ondernemen ?”

“Er is een hele lijst opgemaakt van voetpaden die moeten worden vernieuwd”, zegt schepen Geert Vanthuyne. “Ook de Dennenlaan staat daarop. We gaan kijken wat we kunnen doen en kunnen er geen termijn op plakken. Ook Fluvius en andere nutsvoorzieningen zijn daarvan op de hoogte.”

Gillis deed het voorstel om jobstudenten een inventaris van de staat van de voetpaden te laten opmaken.

(EDB)