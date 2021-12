Voetbalterrein Woesten krijgt nieuwe parking

Ondanks de coronamaatregelen, kwam de gemeenteraad woensdag fysiek bijeen. Niemand ontbrak op het appèl. Voor Marion Vermandere (Vleteren Actief) was het haar laatste gemeenteraad.

Voor de parking bij het voetbalterrein in Woesten werd het dossier (plannen, meetstaat en bestek) opgemaakt door De Witte Kamer. De aanbesteding (publicatie) volgt nog dit jaar. De start van de werken is voorzien voor april 2022 (na het voetbalseizoen). De werken worden in eenmaal uitgevoerd, en zouden moeten klaar zijn tegen het bouwverlof.

“De nieuwe parking wordt op dezelfde manier aangepakt als die rond het ontmoetingscentrum en nieuw gemeentehuis De Sceure in Oostvleteren. Het wordt wel een dure zaak. De raming spreekt van 245.000 euro, zonder btw”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

De dotatie van Vleteren voor 2022 voor de politiezone ARRO Ieper bedraagt 250.567 euro. “En dat voor één wijkagent. Maar we krijgen wel een goede service vanuit de zone, zoals bij evenementen en de zaterdagdienst”, aldus burgemeester Stephan Mourisse.

Marion Vermandere uit gemeenteraad

Op het einde van de raadzitting kwam de burgemeester nog met onverwacht nieuws. “We ontvingen een brief van Marion Vermandere, dat ze per 1 januari 2022 haar ontslag als raadslid aanbiedt”, sprak de burgemeester.

“Dit heeft niets te maken met een bestuursakkoord van na de verkiezingen of zo. Het is gewoon om persoonlijke redenen. Ik blijf wel actief meewerken aan de partij Vleteren Actief, die ik drie jaar geleden zelf uit de grond stampte. We behaalden meteen vier zetels, en zitten alleen in de oppositie. Ik word opgevolgd door Kristof Dejonkheere uit Oostvleteren”, zei Marion Vermandere (46) achteraf.

Landbouwer Kristof Dejonckheere zetelde in het verleden gedurende 18 jaar in de gemeenteraad voor de CD&V. In 2018 stond hij op de lijst Vleteren Actief, en werd eerste opvolger. CD&V diende toen geen lijst meer in.

De eerstkomende gemeenteraad is gepland op woensdag 26 januari 2022 om 19.30 uur.