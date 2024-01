Vleters burgemeester Stephan Mourisse kondigt onverwacht afscheid aan na “zware tegenslagen”

Na bijna een kwarteeuw in de Vleterse politiek kondigt huidig burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij) zijn afscheid aan. “Privé heb ik opnieuw een zware tegenslag gehad.”

Eind dit jaar stopt Mourisse (58) met de Vleterse gemeentepolitiek, na een carrière van 24 jaar. “In 2000 heb ik mij geëngageerd voor Vleteren waar ik kwam wonen en wou ik meehelpen aan de ontwikkeling van mijn geliefde gemeente, zonder echt aan politiek te doen”, vertelt hij. “De toekomst van Vleteren was veel belangrijker dan stemmetjes ronselen. Zonder pretentieus te doen, meen ik dat heel wat veranderd is. Vleteren is klaar voor de toekomst.”

Verlies zoon

Mourisse is notaris. “Het is altijd bijzonder heftig geweest om mijn job te combineren met de sjerp. Het waren telkens ellenlange dagen, maar ik heb het met veel plezier gedaan. We worden er niet jonger op en de combinatie begint serieus te wegen.”

“In 2014 heb ik de zware tegenslag van het verlies van een zoon te verwerken gekregen en dacht ik aan stoppen. Maar iets of iemand zei me verder te doen en dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb zelfs de moed gehad om in 2018 nog een legislatuur bij te doen.”

Overspel

“In 2021 en 2022 heb ik privé opnieuw een zware tegenslag gehad met één centraal thema: leugens, bedrog en zwaar overspel. Bijgevolg heb ik nu nog eens de taak om fulltime te zorgen voor mijn jongste van 5 jaar en te combineren met notaris en burgemeester.”

“Dit valt echt niet meer te rijmen. Door omstandigheden volledig buiten mijn wil ben ik dan nog eens genoodzaakt een deel van mijn tijd door te brengen aan zee en persoonlijk vind ik dit niet kunnen. Een burgemeester dient 7 op 7 paraat te staan voor zijn gemeente.”

Keuze niet gewild

“Maar het is mooi geweest. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen, ik heb mogen samenwerken met een sterk team onder leiding van onze algemene en financiële directeur, ik heb mogen meewerken aan de realisatie van schitterende projecten waarvan elke Vleternaar op vandaag kan van mee genieten.”

“En uiteraard zal ik de politiek missen en zal ik achteraf mijn beslissing misschien beklagen. Een mens moet op een bepaald ogenblik in zijn leven keuzes maken, ook al heeft men deze keuzes niet gewild. Als je de job van burgemeester maar half en half kan doen door gebrek aan tijd, dan stop je er beter mee.”

“Maar ik ben zeker nog niet weg uit Vleteren, ik woon er veel te graag en zal graag nog helpen met raad en daad, maar vanaf 2025 gaat mijn concentratie naar mijn job als notaris en mijn privéleven. Dat zal al heel wat zijn en misschien eens wat meer tijd voor wat vrije tijd voor mezelf.”

Belangrijke boodschap

“En ik wil eindigen met het volgende. Niemand is perfect, en ik zeker niet, maar eerlijk zijn in al wat je doet, zowel in het privéleven, in het beroepsleven en vooral in de politiek, dit is een heel belangrijke eigenschap waarmee je heel ver kan geraken. Belangrijke boodschap voor mijn opvolger, wie het ook mag zijn.” (TP/AH)