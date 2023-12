Vlaams Belang wil Luc Martens titel van ereburgemeester afnemen

Vlaams Belang Roeselare wil dat de gemeenteraad aan de Vlaamse regering vraagt om Luc Martens de titel van ereburgemeester te ontnemen. Opvallend: de meerderheid – dus ook Martens’ partij CD&V – is akkoord om die optie te onderzoeken en laat Martens dus de facto vallen.

Het was fractieleider Immanuel De Reuse van Vlaams Belang Roeselare die maandagavond de kat de bel aanbond in de gemeenteraad. “Het dragen van de titel van ereburgemeester houdt ook de verplichting in om de goede naam en faam van de stad uit te dragen. Wij stellen vast dat Luc Martens niet echt meer als een uithangbord van de stad kan gezien worden. Gezien die titel van ereburgemeester een soort van legitimiteit, een misplaatste vorm van vertrouwen, geeft ten aanzien van potentiële slachtoffers, lijkt het ons aangewezen om aan de Vlaamse regering te vragen om deze titel in te trekken”, aldus Immanuel De Reuse.

Op zijn voorstel tot besluit diende CD&V-burgemeester Kris Declercq, de opvolger van Luc Martens, een amendement in. Met dat amendement wil Declercq dat de Vlaamse regering onderzoekt of er op dit moment al voldoende juridische bezwaren zijn om Luc Martens het ereburgemeesterschap af te nemen. Als dat het geval is, wil hij ook dat de Vlaamse regering de intrekking overweegt. Dit amendement, inclusief het voorstel tot besluit van Vlaams Belang, werd quasi unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad in besloten zitting.

Of er op dit moment al voldoende juridische basis is om Luc Martens het ereburgemeesterschap te ontnemen, zal nu dus moeten onderzocht worden door de juristen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Martens is weliswaar al diverse keren veroordeeld door een burgerlijke rechtbank tot het terugbetalen van leningen die hij afsloot, op strafrechtelijk gebied is hij nog steeds smetteloos. Het gerechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt wegens valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting is nog volop lopende.