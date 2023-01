Vlaams Belang wil duidelijkheid na inspectierapport WZC Jacky Maes in Bredene: werden bewoners gewassen om 4 uur ‘s nachts?

Vlaams Belang citeerde op de jongste gemeenteraad in Bredene uit een inspectieverslag in woonzorgcentrum Jacky Maes waaruit zou blijken dat bejaarden ’s nachts gewassen worden. Het gemeentebestuur weerlegt en zegt dat de procedure werd aangescherpt.

Aanleiding voor de polemiek is een anonieme klacht bij het Agentschap Welzijn over woonzorgcentrum Jacky Maes. Daarop volgt op 21 december een inspectie die vaststelt dat verschillende bewoners al tussen 4 en 5.30 uur werden gewassen, hoewel de richtlijn voorschrift om dat maar te doen vanaf 6 uur ‘in het dagritme’.

Onvoldoende personeel

Die ‘vaststellingen’ gebeuren aan de hand van het logboek. Vlaams Belang-raadslid Jordy Jacobs : “Het gaat om zeven personen over een periode van een één maand tijd die al ’s nachts werden gewassen. De conclusie van het Agentschap is dat de bewoners geen dagritme wordt aangeboden. We willen vooral weten of de gemeente daarvan op de hoogte was, welke stappen ze ondernemen en hoe de zaak opgevolgd wordt.” Ook ondervoorzitter Patrick Vanparys keek het verslag in : “Er staat ook dat er onvoldoende personeel is om tijdig aangepaste hulp te bieden. In de gemeenteraad werd niet geantwoord op de vragen.”

Burgmeester boos

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) was niet erg opgezet met de kritiek van Vlaams Belang : “Een geval van plat populisme. Eerst onthouden ze zich op het punt over de indexatie van lonen. Dat moet gebeuren om de kwaliteit te bewaren. En meteen daarna blazen ze warm om te zeggen dat het niet goed is. Het gaat om een anonieme klacht. Na een controle kunnen we ons nog verdedigen en de uitleg is trouwens veel genuanceerder dat wat beweerd wordt.”

“Dit is een geval van plat populisme” – burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit)

Jordy Jacobs was niet opgezet met de uitleg : “Het lijkt alsof wij de schuldige zijn omdat we vragen stellen in de gemeenteraad.”

Incontinent

Jan Eerebout, waarnemend algemeen directeur en hoofd van het personeel, gaf op de gemeenteraad en achteraf duiding en daaruit blijkt dat er een duidelijke verklaring is. “Er is een afspraak dat de bewoners in de nacht niet gewassen worden, want dat gebeurt door de medewerkers die ’s morgens aan de slag zijn. Maar voor bewoners die bevuild zijn met stoelgang gebeurt dat wel. We kunnen die mensen niet laten liggen. Dan krijgen ze nieuw incontinentie-materiaal en worden ze verschoond en gewassen.”

“Het wassen werd geregistreerd, maar niet de reden waarom” – Jan Eerebout, waarnemend algemeen directeur wzc

Het wassen werd geregistreerd, maar niet de reden waarom. De feiten gaan over meerdere bewoners op verschillende data. Het klopt dat dit niet correct werd geregistreerd, maar dat is ook de enige fout die werd gemaakt. We kunnen mensen niet bevuild in hun bed laten liggen.” Er wordt ook formeel ontkend dat er te weinig personeel is: “We zitten nog steeds ver boven de norm.”

Lessen getrokken

“Er werd al bijgestuurd”, zegt een betrokkene op de werkvloer. Dat bevestigt ook Jan Eerebout : “De procedures werden opnieuw bekeken en de gecommuniceerd naar het personeel. Daarbij werd bijgestuurd. Aan de afspraken dat we ’s nachts bewoners ook wassen als ze zich bevuild hebben, verandert er niets.” Naar verluidt zou dat ook in andere woonzorgcentra gebeuren.

Procedure

Het inspectierapport is geen eindpunt. Vanuit het woonzorgcentrum en de gemeente wordt nu een antwoord/wederwoord geformuleerd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarin wordt onder meer weerlegd dat er onvoldoende personeel is en worden ook de feiten extra geduid. Daarna komt er een officieel(definitief) verslag van de inspectie. Daarop moet de gemeente remediërend reageren met eventuele aanpassingen of acties. Onze redactie kon vernemen dat er geen plannen zijn om personeelsleden te sanctioneren.