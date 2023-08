Vlaams Belang Waregem zet Patrick Desmet uit gemeenteraad

Het rommelt binnen de Waregemse afdeling van Vlaams Belang. De uiterst rechtse partij zet gemeenteraadslid Patrick Desmet op straat. “We verwachten dat hij zijn zetel terug afstaat.”

“Na interne meningsverschillen werd de samenwerking tussen het Vlaams Belang en Patrick Desmet stopgezet”, zeggen provinciaal voorzitter Stefaan Sintobin en provinciaal secretaris Sam Weyts in een persbericht. “Al een tijdje waren er interne conflicten gaande in de lokale afdeling en verder samenwerking bleek onmogelijk.”

De gepensioneerde Patrick Desmet was bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 lijsttrekker voor Vlaams Belang. De partij maakte toen haar comeback in de gemeenteraad, want bij de stembusslag van 2012 haalde Vlaams Belang geen zetel meer. Begin januari 2019 legde Patrick Desmet de eed af, samen met Patrick Balcaen. Hij blijft wel lid van Vlaams Belang.

Opvallend: het vertrek van Patrick Desmet lijkt eenzijdig opgelegd door de partij. “We verwachten dat hij zijn zetel terug afstaat aan de partij”, klinkt het. “Binnenkort starten we met een gloednieuw samengesteld afdelingsbestuur en helaas was dit de enige mogelijkheid om een sterke nieuwe ploeg te vormen.” (PNW)