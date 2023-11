Vlaams Belang voert actie tegen asielopvang in jeugdverblijven in Heuvelland en Mesen

Vlaams Belang West-Vlaanderen heeft voor de aanvang van de gemeenteraad in Heuvelland een actie gehouden naar aanleiding van de asielopvang in jeugdverblijven in Heuvelland en Mesen. Deze actie vond plaats in aanwezigheid van de West-Vlaamse parlementsleden en provincieraadsleden, alsook de afdeling Vlaams Belang Heuvelland.

Het was Sarah T’Joens (2de plaats lijst Vlaams parlement) die het woord nam. “Er is maar één oplossing voor deze nooit geziene asielcrisis en dat is niet het creëren van meer opvangplaatsen, maar wel om minder asielzoekers binnen te laten. Onze mensen moeten terug op de eerste plaats gezet worden.” Burgemeester Wieland De Meyer reageerde met zoete snoepjes tegen zure oprispingen.

In De Lork in Kemmel zijn ondertussen 40 asielzoekers (gezinnen met kinderen) aangekomen. Ze zullen er tot eind januari verblijven. In Mesen is er opvang voorzien in Peace Village vanaf 11 december, hier gaat het over 80 asielzoekers, eveneens gezinnen met kinderen.

Het feit dat overal in ons land opnieuw asielcentra worden geopend en bijgebouwd, noodopvang wordt voorzien in jeugdcentra en mogelijks zelfs ziekenhuizen, is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. “Dit is opnieuw een slag in het gezicht van de West-Vlaamse kiezer die hun buik meer dan vol heeft van de massamigratie. Het Vlaams Belang pleit in eerste instantie voor betaalbare schoolfacturen, betaalbare jeugdopvang en jeugdkampen voor onze mensen in plaats van de deuren wagenwijd open te zetten en te dweilen met de kraan open”, aldus Sarah T’Joens.

Luc Deschuttere, voorzitter van de lokale afdeling Vlaams Belang Heuvelland reageerde eveneens teleurgesteld. “Onze mensen zijn verbaasd en geschrokken dat bij ons in Heuvelland asielzoekers het geluk komen opzoeken. Dit zonder enig medeweten of berichtgeving vooraf. De deuren van ons mooie Heuvelland worden ongevraagd opengezet terwijl ze onze mensen weer maar eens in de kou laten staan.”

In tegenstelling tot Vlaams Belang Heuvelland reageert CD&V Heuvelland gematigd positief. “Wij verwelkomen dit initiatief en willen mee onze verantwoordelijkheid nemen. Dit gaat over opvang van tijdelijke aard voor gezinnen met kinderen die anders op straat moeten slapen in de wintermaanden. We vragen wel transparantie naar en grondig overleg met de buurtbewoners, het dorp en het personeel van de opvanglocaties,” reageert voorzitter Nathan Duhayon.