Vlaams Belang pleit voor contactbordjes voor weidedieren in Hooglede, burgemeester niet overtuigd

Alexander Vandemaele (Vlaams Belang) pleitte donderdag tijdens de gemeenteraad van Hooglede voor het gratis aanbieden van contactbordjes voor weidedieren. Het gaat om bordjes die aan een omheining bevestigd kunnen worden en waarop de contactgegevens van de eigenaar staan.

“Zo kunnen passanten die ontsnapte dieren of dieren in nood opmerken snel de betrokken eigenaar informeren”, aldus het oppositieraadslid. “Eerder voerde de gemeente Ternat dit soort bordjes al met succes in. Door het uitdelen van gratis plaatjes verbeteren we het welzijn van dieren en maken we een vlotte communicatie mogelijk in geval van nood.”

Burgemeester Kristof Pillaert (Groep21) was niet overtuigd. “Ik stel me toch vragen bij het nut hiervan. Als het om een ontsnapt dier gaat, weet je per slot van rekening niet waar het vandaan komt. Het noodnummer 112 lijkt me in dit soort gevallen altijd aangewezen. Los daarvan hebben eigenaars van weidedieren sowieso al veel wettelijke verplichtingen.” De burgemeester beloofde het idee wel voor te leggen aan de landbouwraad. (SV)