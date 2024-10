Vlaams Belang organiseert woensdag protestactie aan stadhuis Izegem na het afspringen van coalitie in Izegem na bedreigingen

Twee dagen lang dacht Vlaams Belang zich in Izegem in de meerderheid gewerkt te hebben, maar coalitiepartner STIP+ zag zich verplicht om dat akkoord op te blazen. Reden: de bedreigingen aan het adres van de STIP+’ers. “Politieke intimidatie”, klinkt het bij Vlaams Belang. En daar gaan ze woensdag 30 oktober tegen protesteren.

Na het vreedzame protest tegen het afsluiten van een coalitie tussen stadspartij STIP+ en Vlaams Belang afgelopen zaterdag, bleek deze maandagmiddag STIP+ zich genoodzaakt zag om de coalitie af te blazen. Aan de basis daarvan liggen de dreigementen die vanaf zaterdagnamiddag volgden aan het adres van STIP-mandatarissen. Die werden bedreigd, op professioneel vlak en zelfs fysiek.

De Izegemse VB-lijsttrekker Sam Weyts reageerde enorm ontgoocheld. “De twee winnaars van de verkiezingen gaan samenwerken en dan volgen bedreigingen… Dat is geen democratie!” Zijn partij kon in Izegem het cordon voor het eerst in West-Vlaanderen doorbreken en kon met twee schepenen ook effectief deelnemen aan het beleid. Tot er deze middag een telefoontje volgde.

Vlaams Belang laat die niet blauw-blauw en plant nu zelf een protestactie. “In Izegem werd de democratie ondergraven omwille van politieke intimidatie, dreigingen met broodroof en zelfs fysiek geweld. Daarom organiseren we met Vlaams Belang woensdag 30 oktober om 19 uur een protest tegen intimidatie aan het stadhuis van Izegem.”

Ondervoorzitter en Kamerfractieleider Barbara Pas en Izegems Vlaams Belang-kopstuk Sam Weyts zullen er het publiek toespreken.

Burgemeester Bert Maertens is ondertussen op de hoogte en laat dit protest toe: “Zolang het op een beschaafde manier gebeurt. We zullen wel de politie verwittigen, die was ook aanwezig op het protest in de Kruisstraat van afgelopen zaterdag.”