Vlaams Belang Kortrijk voert protest tegen stijgende grenscriminaliteit: “Wij zijn het moe, grenzen toe”

Vlaams Belang Kortrijk voerde net voor de gemeenteraad van 11 december actie om de grenscriminaliteit aan te kaarten. Verschillende West-Vlaamse parlementsleden en provincieraadsleden waren aanwezig. Fractieleider Wouter Vermeersch nam het woord. “Wij zijn het moe, grenzen toe.”

In Marke vonden er eind november een aantal inbraken plaats en ook in Bellegem werd onlangs een koppel overvallen. Vlaams Belang voerde actie aan de ingang van de gemeenteraadszaal om dat aan te kaarten, net voor de gemeenteraad op 11 december. Dit protest vond plaats in aanwezigheid van West-Vlaamse parlementsleden en provincieraadsleden, alsook de afdeling Vlaams Belang Kortrijk. Ter plaatse nam Kamerlid en Kortrijks fractieleider van Vlaams Belang Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) het woord.

“We willen de stijgende onveiligheid en criminaliteit in onze streek opnieuw bovenaan de politieke agenda zetten”, opent Vermeersch. “Heel wat mensen zijn ongerust over het stijgend aantal inbraken en criminele feiten. De politici en lokale besturen luisteren niet, laat staan dat ze rekening houden met de bezorgdheden van onze mensen.”

“Een sterke overheid moet ervoor zorgen dat haar burgers veilig zijn. Dat is dé kerntaak van een regering, van een stads- of gemeentebestuur. De problemen komen trouwens voor in de volledige provincie. In West-Vlaanderen neemt het aantal woninginbraken, autodiefstallen en winkeldiefstallen jaar na jaar toe. Op drie jaar tijd zijn er 402 woninginbraken, 460 winkeldiefstallen en 319 autodiefstallen geweest.”

Oplossingen

“We moeten die bij naam noemen en stellen een aantal oplossingen voor. Ten eerste moeten we van veiligheid opnieuw een topprioriteit maken. We willen meer politieploegen op de baan van zodra het donker wordt. Ook het aantal gerichte grenscontroles in Zuid-West-Vlaanderen moet hoger liggen. Buitenlandse dievenbendes mogen niet langer vrij spel krijgen. Een laatste wens van Vlaams Belang is dat er een West-Vlaams cameraschild komt. De bestaande camerasystemen moeten worden uitgebreid en geïntegreerd met de buursteden en -gemeenten. Vandaag werken de verschillende politiezones elk op hun eigen grondgebied. We zijn het moe, grenzen toe!” rondt de fractieleider z’n speech af.

Op de gemeenteraad van 11 december voorzag Vermeersch dan ook een interpellatie. Hij vroeg zich af wat het stadsbestuur zal ondernemen om de trend van de stijgende onveiligheid en grenscriminaliteit te stoppen. Daarnaast werd gevraagd welke concrete maatregelen er zullen komen om de criminaliteit kordater aan te pakken.