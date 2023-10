Vlaams Belang kan luis in pels van meerderheid worden in Oostrozebeke: “We rekenen op 30 procent”

In de huidige legislatuur wordt de gemeente bestuurd door Oostrozebeke. nu, die het al de hele legislatuur lastig heeft met Inspraak. nu, de oppositiepartij van Marleen Lefebre. Die partij telt slecht één zetel minder dan de meerderheid. Het kan de komende gemeenteraadsverkiezingen dus heel spannend worden. Niet alleen omdat het al nipt was, maar ook omdat er met Vlaams Belang nu een derde partij deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeken. nu) werden we omtrent de toekomstige lijstvorming niet veel wijzer. De lijstvorming is verre van rond en er wordt nog gezocht naar geschikte kandidaten. Wel wordt onder de naam Oostrozebeke. nu deelgenomen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen was de huidige burgemeester lijstduwer.

De burgemeester heeft serieuze twijfels over de haalbaarheid van de overwinning met zijn lijst gezien het verlies van groot stemmenkanon Jacques Goemaere. Ook vreest hij dat door de komst van het Vlaams Belang er heel wat stemmen in die richting kunnen verdwijnen. We kregen ook geen enkele naam van de toekomstige lijst. “Er staat nog niets op papier”, was zijn besluit.

We informeerden ook naar de lijstvorming bij boegbeeld Marleen Lefebre van Inspraak. nu. “We gaan naar de verkiezingen onder de naam Inspraak. nu. Wie de lijsttrekker wordt en wie op onze lijst zal staan, is nog niet definitief. Kandidaten met een gezonde interesse in de lokale politiek zijn welkom en kunnen contact opnemen met marleen.lefebre@gmail.com.”

“Wat we wel al kunnen communiceren is dat Lisa Verheu is verhuisd naar Ingelmunster en dat Nancy Deblauwe spijtig genoeg is overleden in het eerste jaar van de legislatuur. Deze beide personen worden vervangen door twee vrouwelijke kandidaten omdat de wet dat nu eenmaal voorschrijft. Voor de rest zijn we nog volop bezig met de lijstvorming.”

Vlaams Belang

Voor de allereerste keer sinds lang is er nu ook een derde partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen. De grote vraag die echt leeft binnen de bevolking is wie zijn die mensen die het Vlaams Belang in Oostrozebeke op de kaart gaan zetten? De man die de Oostrozebeekse fractie vorm geeft is de gepensioneerd Luc Van Extergem uit de Meersstraat. Hij zal naar eigen zeggen niet op de lijst staan.

Lijsttrekker wordt Bart Nuytten (52) uit de Stationsstraat. Hij is beroepshalve actief bij weverij Concordia in Waregem. “Ik sympathiseer al langer met het gedachtegoed van het Vlaams Belang maar het is Luc Van Extergem die me over de streep heeft getrokken. Intussen heeft het plaatselijk bestuur me aangeduid als lijsttrekker. Een volledige lijst van deelnemers is er nog niet. Die wordt pas in februari bekendgemaakt.”

“Wij rekenen op dertig procent van de Oostrozebeekse stemmen wat betekent dat drie tot vier zetels tot de mogelijkheid behoren. We willen op een positieve manier meewerken aan de opbouw van de gemeente. Veiligheid en economie zijn mijn grote stokpaardjes. Wij hebben hier in Oostrozebeke al heel veel leden en sympathisanten en hopen op een positief resultaat.”

(JC)