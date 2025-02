Vlaams Belang houdt Valentijnsactie op de markt in Izegem: “Iedereen die bijdraagt geven waar hij recht op heeft”

Zaterdag trok het Vlaams Belang de straat op met een bijzondere Valentijnsactie onder de slogan ‘Een hart voor onze mensen’. Vlaams Belang zit in Izegem mee in de meerderheid. “Met deze actie wil de partij de sociale prioriteiten in de verf zetten die een verschil maken voor onze mensen. Hardwerkende Vlamingen verdienen een beleid dat hen centraal stelt en hun inspanningen beloont”, zegt Deborah Buyse, voorzitter van de afdeling. “Het is onze verantwoordelijkheid om een samenleving te bouwen waar iedereen die bijdraagt, krijgt waar hij recht op heeft.”

Het Vlaams Belang wil met deze actie het belang van een sociaal beleid benadrukken en roept op tot meer aandacht voor vijf cruciale beleidsprioriteiten. “Wie werkt, moet meer netto overhouden; sociale woningen moeten in de eerste plaats naar eigen mensen gaan; hogere minimumpensioenen moeten zorgen voor een waardige oude dag; fiscale rechtvaardigheid moet ook alleenstaanden ten goede komen; en betaalbare kinderopvang moet gezinnen ondersteunen.”

Tijdens de actie deelde de Izegemse afdeling van het Vlaams Belang snoepzakjes uit om het symbolische belang van een warm en rechtvaardig Vlaanderen extra te onderstrepen. “Met deze Valentijnsactie wil het Vlaams Belang aantonen dat een samenleving gebaseerd op solidariteit en rechtvaardigheid niet alleen wenselijk is, maar ook haalbaar. Wij blijven ons inzetten voor een Vlaanderen waar onze mensen eindelijk op de eerste plaats komen”, besluit Buyse.