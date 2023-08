Vlaams Belang houdt een rustige statische betoging voor extra gemeenteraad

Op verzoek van de oppositiepartijen Team 2030 en N-VA komt er volgende week woensdag om 19.30 uur een extra gemeenteraad. Onder de titel ‘De veiligheid moet terugkeren in onze stad. Er is een grens overschreden’ is daarover een uitgebreid agendapunt ingediend.

Het Vlaams Belang is in de gemeenteraad niet vertegenwoordigd maar het pakt vooraf wel uit met een actie. “We pakken uit met een rustige statische betoging”, zegt voorzitter Rudy Denys van de plaatselijke afdeling. “Omdat de veiligheid van onze bewoners belangrijk is, nodigt ons bestuur iedere Wervikaan uit om samen met ons een duidelijk signaal te geven aan het stadsbestuur.”

Er wordt woensdag om 19 uur verzameld ter hoogte van de fontein op het Sint-Maartensplein. De extra gemeenteraad vangt een halfuur later aan. (EDB)