Vlaams Belang doet frustraties in gemeenteraad hoog oplaaien met sabotagegedrag:“Dit heb ik nog nooit gezien: een absoluut dieptepunt”

Onnodige tussenkomsten, insinuerend taalgebruik en persoonlijke aanvallen door Wouter Vermeersch en bij uitzondering Carmen Ryheul zorgen voor frustraties tijdens de gemeenteraad. Zelfs de aanwezige journalisten verlieten op 13 februari uit protest de zaal. “Het schepencollege laat zich niet intimideren of van de wijs brengen, maar door de gemeenteraad te ridiculiseren ontneemt Vermeersch anderen de kans om met belangstelling te kijken”, zegt schepen Philippe De Coene. “We voeren gewoon onze taak als raadsleden grondig uit”, countert Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch de kritiek.

Elke tweede maandag van de maand – behalve in augustus – komen de 41 verkozen raadsleden samen op de gemeenteraad in het historisch stadhuis. Wat het summum moet zijn van democratie zien de raadsleden van Vlaams Belang als een opportuniteit tot een privéshow. Elke mogelijkheid om het woord te nemen wordt door Wouter Vermeersch gretig benut, tot op de seconde van de toegestane tijd (of erover). De fractieleider van Vlaams Belang vraagt uitleg over zaken die in beschikbare documentatie staan en de meerwaarde van zijn tussenkomsten – doorspekt met insinuaties – is soms zoek. “We verliezen uren omdat hij zichzelf graag hoort spreken. Aan gelijk wat wij naar voor brengen, koppelt Vermeersch een ellenlange monoloog. Hij saboteert het voeren van constructieve oppositie om dan achteraf te kunnen zeggen ‘zie je wel, het werkt niet’. De man voert zelfs oppositie tegen de oppositie, waarmee ben je dan eigenlijk bezig?” vraagt Benjamin Vandorpe (CD&V) zich gefrustreerd af.

Wouter Vermeersch is Fractieleider voor het Vlaams Belang in Kortrijk. © LL

We voeren gewoon onze taak als raadsleden grondig uit. We zijn verkozen om de lokale regelgeving te bepalen en controle uit te oefenen. In 2024 zal niemand kunnen zeggen dat Vlaams Belang achterover heeft geleund – Wouter Vermeersch (Fractieleider Vlaams Belang Kortrijk)

Helga Kints, voorzitter van de gemeenteraad, betreurt dat zij de laatste tijd te vaak moet optreden als scheidsrechter. “Mijn functie bestaat erin zoveel mogelijk bruggen te bouwen tussen raad en college. De laatste tijd komen we echter niet meer tot goed gestoffeerde, inhoudelijke debatten over de partijen heen. Als verkozen raadsleden hebben we nochtans allemaal hetzelfde doel voor ogen: ijveren om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken.”

Ook buiten de gemeenteraad benut Vlaams Belang ruimschoots haar vraagrecht. In de huidige bestuursperiode werden er van de 315 schriftelijke aanvragen 217 ingediend door de partij. “We voeren gewoon onze taak als raadsleden grondig uit. We zijn verkozen om de lokale regelgeving te bepalen en controle uit te oefenen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 kan niemand zeggen dat Vlaams Belang achterover heeft geleund”, zegt Vermeersch.

De man voert zelfs oppositie tegen de oppositie, waarmee ben je dan eigenlijk bezig? – Benjamin Vandorpe (Gemeenteraadslid CD&V)

Van de 53 neergelegde klachten via ABB zijn er 49 van Vlaams Belang.

“We stappen systematisch naar de gouverneur omdat onze manier van werken onmogelijk wordt gemaakt. Tussenkomsten, uitgebreide interpellaties en gevraagde stemmingen worden geweigerd, microfoons worden uitgezet en er worden zelfs scheldwoorden gebruikt. We zijn ondertussen een aantal keer in ons gelijkgesteld.” Belangrijk detail: slechts 11 van de 49 klachten werden aanvaard.

Persoonlijke aanvallen

De gemeenteraad van februari kende enkele nieuwe dieptepunten. Titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne houdt zich doorgaans op de achtergrond, maar dit keer vroeg hij het woord na verschillende scherpe opmerkingen. “Ik neem het niet dat meneer Vermeersch hier de zoveelste leugen verspreidt, maar het verwondert mij niet. Het is niet de eerste keer dat deze man zit te liegen.” Wat later bracht een plotse harde uithaal van Matti Vandemaele (Groen) naar Ryheul de zaal tot stilte. Zijn fractie zit voor Vlaams Belang en krijgt blijkbaar systematisch verwensingen te horen.

“Naast de continue kritiek op mijn persoon hebben ze letterlijk gezegd dat mijn fractie linkse ratten zijn die ze moeten uitroeien. Dan ben ik toch even mijn cool verloren.” Vandemaele heeft zich na zijn uitval verontschuldigd voor zijn taalgebruik, maar eenzelfde tegemoetkoming van Ryheul bleef uit. “Wij vragen ons eigenlijk met veel partijen af wat hun strategie is. De grote Wouter Vermeerschshow heeft alleszins niet de ambitie om van Kortrijk een betere stad te maken, maar eerder om de gemeenteraad naar zijn hand te zetten en de werking te verzieken. Bijzonder betreurenswaardig.”

(Lees verder onder de foto)

Zowel oppositie als meerderheid hekelen het gedrag van het Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad in Kortrijk. © Jonas Verbeke

Het ontwrichtend gedrag van Vlaams Belang Kortrijk stopt echter niet bij de gemeenteraad. “We krijgen bijna dagelijks irrelevante detailvragen met onze administratie te verwerken, waar we verplicht op moeten antwoorden en dus urenlang mee bezig zijn”, vertelt De Coene (Vooruit). Ook voor zijn gedrag in de raadscommissies is hij niet mals. De fractie Vlaams Belang kent vier leden (voorheen vijf, Jacques Demeersseman diende in 2021 zijn ontslag in, maar bleef wel zitten als onafhankelijke, red.), maar die zouden erbij zitten voor spek en bonen. “Tot tweemaal toe vroeg voorzitter Koen Byttebier in de raadscommissie van januari of er nog vragen waren, zijn mensen gaven geen kik. De dag nadien legde Vermeersch ons toch nog een hoop vragen voor. Ook kwam hij al een paar keer te laat en eiste hij nog antwoorden op reeds behandelde punten, ondanks het feit dat mensen namens zijn fractie aanwezig waren. Vermeersch spreekt van inspraak en bekritiseert hoe zaken van bovenop worden opgelegd, maar hij kijkt beter eerst naar zichzelf binnen zijn eigen partij.”

Ook een delegatie van Psilon die op vraag van Vermeersch op de raadscommissie van 7 februari was, uitte kritiek. “Ze hebben meer dan twee uren gewacht tot het aan hun beurt was, maar wie bleef afwezig? Wouter Vermeersch. Het ergste was dat hij in een andere zaal in het stadhuis een fractiebijeenkomst had georganiseerd dus hij kon aanwezig zijn. Dat getuigt van een ongelooflijke minachting en grofheid ten opzichte van medewerkers en collega’s. Ik vraag me af of er al één inwoner van Kortrijk beter is geworden van dit vertoon?”

De grote Wouter Vermeersch-show heeft alleszins niet de ambitie om van Kortrijk een betere stad te maken – Matti Vandemaele (Gemeenteraadslid Groen)

Dat Vermeersch zaken insinueert en mensen in verlegenheid brengt, bewees hij meermaals op de gemeenteraad, maar ook manipulatie van beeldmateriaal gaat hij niet uit de weg. “Hij had een foto gepost op sociale media over een zaak die halalvlees verkoopt in Kortrijk, maar dat bleek een gemanipuleerde foto te zijn uit Zuid-Frankrijk”, vertelt De Coene.

Het is niet de eerste keer dat bronvervalsing en fake news werden aangetoond. Ook onze krant heeft in 2020 een schadevergoeding geëist na het manipuleren van beelden. Vermeersch had onze foto van asielzoekers gebruikt en gecombineerd met een achtergrondbeeld van Koksijde als propaganda op sociale media, om te betogen tegen de komst van een asielcentrum.

Parlementaire wedde

Vermeersch kwam destijds op voor Lijst Dedecker, maar werd niet verkozen. Enkele jaren later sloot hij zich aan bij Vlaams Belang, waar hij een parlementaire zetel in de wacht sleepte. “De fractie van Vlaams Belang beschikt over twee beroepspolitici. Ze hebben dus niet alleen een parlementaire wedde gecombineerd met zitpenningen, maar beschikken eveneens over parlementaire medewerkers die ook betaald worden met belastinggeld. Carmen Ryheul stelt vragen waar we dan stadsmedewerkers moeten opzetten, maar doet er dan uiteindelijk niets mee. Dat vind ik wraakroepend. Onze fractie moet letterlijk tussen de soep en de patatten, maar met veel overgave, onderbouwde tussenkomsten voorbereiden, maar daar slagen zij niet eens in. Ik vraag me af of hun kiezers wel beseffen met wat zij bezig zijn. Zij spenderen ongelooflijk veel geld om de democratie te saboteren”, aldus Vandorpe.