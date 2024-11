Vlaams Belang Anzegem ziet zetel weggekaapt worden: “De beloofde frisse wind van ‘Ons DNA’ vermuft al snel in het moeras van de achterkamerpolitiek”

Een maand voor de eedaflegging, doet de zetelverdeling in Anzegem stof opwaaien. Ontgoocheld voorzitter Martijn De Maesschalck (Vlaams Belang Anzegem) ziet zijn electoraal verdiende zetel in het Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor zijn neus weggekaapt worden. Twee partijen sloten hiervoor een belangenverdrag af. “De wijze waarop N-VA Anzegem en Ons DNA een alliantie vormen, stoot mij tegen de borst”, stelt De Maesschalck scherp. “Amper een maand na de verkiezingen, is de roep van Davy Dewaele (Ons DNA) om resoluut te kiezen voor een nieuwe integere politieke cultuur, vervallen in achterkamerpolitiek en postjespakkerij.”

Zondagavond werd Ingooigemnaar Martijn De Maesschalck (19) plotsklaps uit zijn lood geslagen toen hij te horen kreeg dat hij niet zal kunnen zetelen in het BCSD, waar in totaal acht zetels zijn. N-VA Anzegem en Ons DNA hadden namelijk besloten om een lijstenverbinding aan te gaan waardoor ze samen een groter gewicht in de schaal konden leggen dan Vlaams Belang Anzegem. Het was Ons DNA die de mededeling deed aan De Maesschalck dat hij zijn zetel verliest. “Ook al druist het niet in tegen de wet om een verklaring te bezorgen aan de algemeen directeur om zich met elkaar te verbinden, toch blijft de beloofde frisse wind van Ons DNA uit”, klinkt de voorzitter misprijzend. “Het is simpelweg oude wijn in nieuwe zakken of ouderwetse achterkamerpolitiek en postjespakkerij.”

Elk de helft

Ons DNA en N-VA zullen elk de helft van de legislatuur het mandaat opnemen. “Ons DNA had ons nochtans verzekerd dat ze niet gingen ingaan op het aanbod van N-VA om een alliantie te sluiten”, verduidelijkt De Maesschalck zijn frustratie. “Initieel had ons DNA het eerste aanbod van N-VA Anzegem om hen een volledig mandaat van zes jaar te laten opnemen, geweigerd. Die beslissing veranderde blijkbaar toen Ons DNA de helft van het mandaat aangeboden kreeg. Het is een zeer spijtige zaak. De roep om te kiezen voor een nieuwe integere politieke cultuur van Davy Dewaele, kon ik nochtans wel smaken. Een maand na de verkiezingen is het echter enkel nog een vage echo.”

Niet aan proefstuk toe

N-VA Anzegem is niet aan haar proefstuk toe wat het afsluiten van een lijstenverbinding betreft. Vorige legislatuur vormden ze een gelijkaardige alliantie met Inzet om een zetel in het comité te ontfutselen van het toenmalige CD&V-Eendracht. “Het is uiteraard allemaal wettelijk, maar het is een praktijk die ik niet onderschrijf. Ook al ben ik nog jong, ik sta voor een andere manier van politiek voeren. Een stijl waar de achterkamers het reilen en zeilen niet bepalen en de neuzen allemaal in dezelfde richting staan.”

Zuur

De Maesschalck stelt dat zijn afdeling vastberaden is om ook de kwetsbare Anzegemnaren te helpen. “En daar is het comité het orgaan voor.”, aldus De Maessschalck. “Daar worden beslissingen genomen om de gemeente nog warmer te maken.” Dat we die zetel die ons was toevertrouwd door de kiezer, op die manier verliezen, is zuur. Al zal het geen afbreuk doen aan ons engagement om ons de komende zes jaar volledig te smijten in de gemeenteraad en ver daarbuiten, en dat voor alle Anzegemnaren”, besluit hij.