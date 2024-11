Virginie Vermeersch (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wevelgem: “Streven naar een veilige en propere gemeente”

Virginie Vermeersch stond bij Vlaams Belang op de tweede plaats en was goed voor 279 voorkeurstemmen. “Ik ben zeker tevreden met het resultaat dat we hebben neergezet”, zegt ze. “In Wevelgem zijn we de enige oppositiepartij die een zetel wint. We gingen met een enthousiast team naar de kiezer en willen planmatig verder bouwen, zowel in de gemeenteraad als op het terrein. We blijven luisteren naar de verzuchtingen en vragen van kiezers en willen helpen waar het kan. Ik wil streven naar een veilige en propere gemeente en een sterker armoedebeleid. Dan denk ik specifiek aan betere fietspaden, vlotte bereikbaarheid van het centrum vanuit de deelgemeenten en voldoende kinderopvang en speelpleinen.”