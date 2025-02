Vincent Vandommele volgt Hannes Vanderstraeten op als voorzitter van Groen Izegem

Groen Izegem gaat verder met Vincent Vandommele als nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Hannes Vanderstraeten op die zich volledig wil smijten als gemeenteraadslid en ook het gezicht van de partij moet worden. Groen kwam samen met Vooruit op bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen en behaalde drie zetels, waarvan dus eentje voor Groen.

De partij is duidelijk klaar voor deze nieuwe beleidsperiode. “Na een politiek bijzonder druk en bewogen 2024 zijn we intussen weer al een maand ver in 2025. De nieuwe bestuursploeg in Izegem is van start gegaan en heeft al de eerste beleidsdaden gesteld. Groen gemeenteraadslid Hannes Vanderstraeten zal, samen met onze kartelpartner Vooruit, de komende zes jaar veel tijd en energie steken om het beleid scherp in de gaten te houden. Ook de hele ploeg van Groen Izegem staat klaar om hem achter de schermen en in verschillende stedelijke raden bij te staan. Omdat Hannes al zijn tijd nodig heeft om zichtbaar in en buiten de gemeenteraad de Groen-ideologie in Izegem uit te dragen, is dat niet te combineren met het voorzitterschap van Groen Izegem. Daarom geeft hij de fakkel als voorzitter door. Begin december werd Vincent Vandommele door onze leden verkozen als nieuwe voorzitter van Groen Izegem. Het beloven boeiende jaren te worden. Maar wees gerust, Groen Izegem zal heel kritisch staan tegen het nieuwe bestuur in Izegem en de groene programmapunten op de agenda blijven zetten”, klinkt het.